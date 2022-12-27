Супруга экс-подруги Шойгу не пустили в Литву

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис сообщил информационному агентству BNS, что Каминскас прибыл в Литву самолетом из Стамбула.

Каминскас показал пограничникам свой недействительный литовский паспорт, а затем попытался въехать в страну по российскому паспорту, но его не пустили, поскольку с сентября в Литве действуют ограничения на въезд граждан России.

«После завершения формальностей» литовские пограничники указали, что Каминскасу следует вернуться в Стамбул, сообщил Мишутис.

Министерство внутренних дел Литвы ранее объявило, что литовское гражданство Каминскаса было аннулировано, поскольку он принял российское гражданство и не соответствует критериям двойного гражданства.

Литовское национальное радио и телевидение LRT ранее сообщало, что Елена Каминскас (Шебунова) судится с правительством Литвы из-за аннулирования своего вида на жительство. По информации СМИ, Департамент госбезопасности Литвы счел угрозой безопасности страны пребывание Каминскас в республике.

Департамент государственной безопасности сообщил LRT, что представил в Департамент миграции заключение, что присутствие Каминскас в ​​Литовской Республике может представлять угрозу национальной безопасности страны из-за ее связи с российскими структурами.

Согласно расследованиям The Insider, у Шебуновой, которая работала бортпроводницей летного отряда МЧС, в 2000-е и 2010-е годы был роман с Шойгу, который с 1994 по 2012 год возглавлял МЧС. Утверждается, что в 2001 и 2008 годах она родила детей от Шойгу.

В 2017 году Шебунова получила вид на жительство в Литве. Не позднее 2019 года она вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Сама Каминскас до сих пор является гражданкой России. У пары также есть двое совместных детей.