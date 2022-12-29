Минск заявляет о падении украинской ракеты в Беларуси

Приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил в четверг, что на территории Беларуси упала украинская ракета. Сообщение было мгновенно растиражировано российскими государственными информационными агентствами.

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Причины падения сейчас устанавливаются. Рассматриваются две основные версии. Первая - залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая - ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», - сообщили в Минске.

Утверждается, что Лукашенко был «немедленно проинформирован о падении украинской ракеты», и именно по его поручению «на месте работает группа военных и следователей».

Сообщение появилось после того, как Вооруженные силы Украины сообщили первые данные о работе своих систем ПВО по российским ракетам. Утром 29 декабря ВС РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, были сбиты 54 из 69 ракет. Пресс-секретарь Путина на этом фоне не смог ответить журналистам, готова ли Москва к воздушным ударам военных беспилотников, подобных тем, которые уже регулярно происходят на военных аэродромах России в глубоком тылу.

16 ноября во время одного из предыдущих массированных ракетных ударов ВС РФ по Украине на территорию Польши упала одна из украинских противоракет.