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Банк: покупатели осторожны, боятся переплатить и верят, что Euribor понизится

rus.postimees.ee
Банк: покупатели осторожны, боятся переплатить и верят, что Euribor понизится
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Фото: Shutterstock

В декабре средняя сумма жилищного кредита, полученного в Bigbank, вновь приблизилась к рекордным 140 000 евро. Получатели кредита начали отдавать предпочтение договорам, которые предусматривают пересмотр размера платежей по прошествии минимального периода, то есть на базе среднего размера Euribor за три месяца.

«Несмотря на новые условия, рынок оставался стабильным в течение всей осени. Резюмируя, можно сказать, что эта новая реальность означает меньшее количество сделок, увеличившиеся периоды продаж и прежние цены», — сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, по оценкам которой, общий объем жилищных кредитов стал почти на одну десятую меньше, чем год назад, но, в то же время, увеличился более чем на одну пятую по сравнению с показателями двухлетней давности.

«Покупателей жилья на рынке достаточно, но они осторожны и боятся переплатить. Если они находят подходящий товар, сделки все-таки заключаются, потому что жилье приобретается с помощью долгосрочного кредита, и возможный небольшой выигрыш в цене, в конечном итоге, не имеет такого значительного эффекта, чтобы имело смысл отказываться от подходящей возможности», — добавила Пехтер.

Кроме того, Пехтер рассказала о новой тенденции: раньше получатели жилищного кредита предпочитали договоры на базе среднего Euribor за шесть или двенадцать месяцев, но в последнее время наблюдается быстрый рост числа договоров, в которых расчет связанной с Euribor части кредита пересматривается каждые три месяца.

«Люди уверены, что Euribor должен скоро начать понижаться, и хотят быстрее получить соответствующий ценовой эффект», – пояснила Пехтер.

Произошедший в декабре на таллиннском рынке квартир скачок средней цены квадратного метра выше отметки в 3000 евро, по словам Пехтер, следует воспринимать спокойно. «Так сложилось, что в Эстонии новые дома сдаются к Рождеству или Иванову дню. В конце года был окончательно закрыт ряд ранее заключенных сделок по покупке жилья в новостройках, но цены на вторичном рынке приведут к тому, что средняя цена, скорее, опустится и снова станет меньше трех тысяч евро», – прокомментировала Пехтер.

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