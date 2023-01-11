Банк: покупатели осторожны, боятся переплатить и верят, что Euribor понизится

«Несмотря на новые условия, рынок оставался стабильным в течение всей осени. Резюмируя, можно сказать, что эта новая реальность означает меньшее количество сделок, увеличившиеся периоды продаж и прежние цены», — сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, по оценкам которой, общий объем жилищных кредитов стал почти на одну десятую меньше, чем год назад, но, в то же время, увеличился более чем на одну пятую по сравнению с показателями двухлетней давности.

«Покупателей жилья на рынке достаточно, но они осторожны и боятся переплатить. Если они находят подходящий товар, сделки все-таки заключаются, потому что жилье приобретается с помощью долгосрочного кредита, и возможный небольшой выигрыш в цене, в конечном итоге, не имеет такого значительного эффекта, чтобы имело смысл отказываться от подходящей возможности», — добавила Пехтер.

Кроме того, Пехтер рассказала о новой тенденции: раньше получатели жилищного кредита предпочитали договоры на базе среднего Euribor за шесть или двенадцать месяцев, но в последнее время наблюдается быстрый рост числа договоров, в которых расчет связанной с Euribor части кредита пересматривается каждые три месяца.

«Люди уверены, что Euribor должен скоро начать понижаться, и хотят быстрее получить соответствующий ценовой эффект», – пояснила Пехтер.