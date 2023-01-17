«Новости в 7» за 17 января: знакомимся с вертолетом Chinook, продолжит ли расти безработица, как живет община народа рома в Валга и можно ли выучить эстонский язык играючи

Сегодня в выпуске:

- В Эстонию прибыли транспортные вертолеты Chinook британских королевских ВВС. Это первая часть увеличившийся военной поддержки нашей стране со стороны Великобритании. Первое знакомство и полет на легендарной винтокрылой машине — в нашем репортаже.

- Новости Эстонии: почему число ДТП бьет рекорды и что готов сделать столичный городской транспорт готов за информацию о вандалах

- Число безработных растет, в конце года по стране прокатилась волна сокращений. Что еще происходит на рынке труда Эстонии и каковы прогнозы на наступивший год — в материале нашего корреспондента

- Где в Эстонии находится самое большое цыганское поселение, как государство поддерживает переселенцев и как рома готовы адаптироваться в нашей стране — в материале нашего специального корреспондента.

- Мировые новости: почему подал в отставку Алексей Арестович и необычное происшествие в США.

- Как можно в любом возрасте выучить иностранный язык не в муках и со страхом, а легко и играючи? Ответ на этот вопрос есть у героя нашего репортажа!