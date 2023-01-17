Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 января: знакомимся с вертолетом Chinook, продолжит ли расти безработица, как живет община народа рома в Валга и можно ли выучить эстонский язык играючи
Сегодня в выпуске:
- В Эстонию прибыли транспортные вертолеты Chinook британских королевских ВВС. Это первая часть увеличившийся военной поддержки нашей стране со стороны Великобритании. Первое знакомство и полет на легендарной винтокрылой машине — в нашем репортаже.
- Новости Эстонии: почему число ДТП бьет рекорды и что готов сделать столичный городской транспорт готов за информацию о вандалах
- Число безработных растет, в конце года по стране прокатилась волна сокращений. Что еще происходит на рынке труда Эстонии и каковы прогнозы на наступивший год — в материале нашего корреспондента
- Где в Эстонии находится самое большое цыганское поселение, как государство поддерживает переселенцев и как рома готовы адаптироваться в нашей стране — в материале нашего специального корреспондента.
- Мировые новости: почему подал в отставку Алексей Арестович и необычное происшествие в США.
- Как можно в любом возрасте выучить иностранный язык не в муках и со страхом, а легко и играючи? Ответ на этот вопрос есть у героя нашего репортажа!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 января.