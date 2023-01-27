Как изменятся налоги после выборов? Почему реформисты хотят упростить систему, а центристы усложнить? Кто выиграет от налоговой реформы? Что будет с простыми жителями?
Дебаты ⟩ Реформисты vs центристы: как изменятся налоги после выборов?
11:00 Сутть vs Лаатс
Реформисты vs центристы: как изменятся налоги после выборов?
В дискуссии примут участие экс-министр предпринимательства, депутат Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия). Смотрите прямой эфир в 11:00!
- Почему реформисты хотят вернуться к единой налоговой ставке для всех? Предвыборное обещание: 20% без порога в 1200 евро, безналоговый минимум 700 евро для всех.
- Зачем центристы предлагают усложнить налоговую систему до трехуровневой? Предвыборное обещание: ставка 20% с доходом до двух средних зарплат, для более состоятельных – 30%, безналоговый минимум 725 евро.
- Реализуемо ли предложение Центристской партии установить потолок соцналога?
- За счет чего поддерживать медицину и пенсии?
- Центристы предлагают вернуть во II ступень всех отсоединившихся. Справедливо ли это?
- Стоит ли унифицировать акцизные налоги с соседями?
- Не пора ли снизить налоги на лекарства и продукты?
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