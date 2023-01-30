Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если тяжелые танки придут в Украину только летом, то будет поздно. Rus.Postimees попытался понять о чем украинский лидер предупреждает страны западной коалиции.
«Будет поздно». Зеленский предупреждает Запад, что танки нужны не летом, а сейчас
Владимир Зеленский благодарен странам, которые приняли решения направить на помощь Украине тяжелые танки, но заявляет, что если техника прибудет только летом 2023 года, от нее не будет пользы. Об этом лидер Украины заявил в интервью американскому телеканалу Sky News. Запись интервью опубликована в социальных сетях Зеленского.
Журналист напоминает Зеленскому, что танки из США должны прибыть в Украину до августа и спрашивает президента, не будет ли слишком поздно.
«Слишком поздно... Но я не знаю реальную ситуацию на эту минуту. Когда они прибудут, когда Америка даст нам Abrams’ы. И я действительно не знаю когда из Европы прибудут танки, - ответил украинский лидер. - Иногда доставка оружия занимает месяцы, понимаете? Я никого не виню, но чувство облегчения наступает только после того, как оружие, которое нам дают партнеры, уже используется нашей армией».
Президент Украины напомнил, что у России есть тысячи танков, поэтому ВСУ нужно не по несколько единиц, которые согласны дать страны Запада, а 300-500 единиц тяжелых танков. При этом Владимир Зеленский благодарен за те решения по поставкам тяжелых танков, которые уже приняты.
Вслед за решениями Польши и Германии передать Киеву всего по одно роте тяжелых танков Leopard, а также решение Лондона отправить на помощь ВСУ 14 тяжелых танков Challenger 2, 25 января о передаче ВСУ 31 тяжелого танка Abrams заявил президент США Джо Байден. При этом американский лидер заметил, что российская армия попытается перейти в наступление «в ближайшие недели и месяцы, когда погода улучшится».
«Леопарды», «Абрамсы» и «Челленджеры»: достоинства и недостатки танков, которые получит Украина
В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на источники в российском руководстве 27 января сообщило, что наступление ВС РФ запланировано на февраль-март 2023 года.
Американское издание Politico в тот же день сообщило, что обещанные Киеву Abrams’ы, «не появятся на поле боя в течение многих месяцев или, возможно, лет», поскольку Вашингтон не будет передавать технику, которая уже стоит на вооружении армии США, а намерен закупить технику у производителей. Но единственный выпускающий Abrams’ы завод (General Dynamics в городе Лима, штат Огайо – прим.ред.) может производить лишь 12 танков в месяц. К тому же предприятие сейчас занято выполнением заказов для Тайваня и Польши.
Ранее в интервью Rus.Postimees директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский объяснял медлительность Берлина в вопросе поставок тяжелых танков Киеву вопроса раздела европейских рынков тяжелых вооружений между ФРГ и США.
«Есть серьезные дискуссии с германским ВПК, который опасается, что в случае, если германские союзники, обладающие запасами "Леопардов", поставят их Украине, то затем они в качестве замены закупят американские танки. И таким образом германский ВПК потеряет свои лидирующие позиции на рынке тяжелых вооружений Европы среди европейских союзников», - отмечал эксперт накануне решения Берлина поставить танки.
Канцлер Германии: войну между РФ и НАТО нельзя допустить
О том, что принципиально важные для Киева решения стран западной коалиции затягиваются, косвенно дала понять и заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая на минувшей неделе сообщила, что трибунал по военным преступлениям России в Украине может появиться только к лету.
«Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и Украины, мы работаем над разнообразными моделями. Это может занять еще несколько месяцев. Однако к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился», – сказала Нуланд в ответ на вопросы сенаторов США о том, когда уже появиться международный орган для привлечения военных преступников к ответственности.
Генпрокуратура Украины в конце 2022 года заявляла о нескольких сотнях установленных фактов геноцида. ООН подтверждает более 18 тысяч жертв среди мирного населения после начала широкомасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года.
О том, что время играет на руку Путину в большом интервью Rus.Postimees на прошлой неделе говорил политолог Федор Крашенинников.
«Украина меньше России раза в три. 44 миллиона против 143 миллионов. Норвежский генерал на днях опубликовал цифру. Сказал, что потери Украины – 120 000. Потери России – 180 000. Но пропорционально, как мы легко обнаружим, потери Украины много больше. То есть вот эта вся идея, что «в России такие ужасные потери, что же они не взвоют там и не восстанут?», получает контрпропаганду», - говорил эксперт из Вильнюса, объявленный в России «иностранным агентом».
Аналитик Сергей Шелин, который много лет жил и работал в России, считает, что просто сравнивать цифры потерь, чтобы понять сколько есть времени у Киева на подготовку к освобождению оккупированных территорий, некорректно.
«По наиболее достоверным из имеющихся оценок, у России сейчас уже погибших 30-40 тыс, считая донбасских прокси (там погибших не меньше 7 тысяч). Сколько Россия еще выдержит погибших? Еще много. Моделью являются ДНР-ЛНР с их этими семью тысячами. Жителей там раз в 40 меньше чем в РФ. Значит 250-300 тысяч это что то вроде потолка для РФ. Т.е. раз в восемь больше, чем уже погибло. Поэтому исход борьбы в краткой и средней перспективе определяется боями на фронте. Смогут украинцы по-крупному наступать или не смогут, только от этого и зависят дела, а не от предполагаемых протестов в РФ, до которых явно далеко», - сказал Шелин Rus.Postimees.
При этом аналитик подчеркивает, что несмотря на формальные цифры обещанных Киеву танков, общая финансовая поддержка Запада Украине уже превышает траты России на войну.
«Чисто военные расходы Запада и Украины уже стали выше российских. Это дает предпосылки, но не гарантии, для военного перевеса Украины», - констатирует Сергей Шелин.
Война России с Украиной. Развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 341 день.