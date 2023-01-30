«Будет поздно». Зеленский предупреждает Запад, что танки нужны не летом, а сейчас

Концлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве 16 июня 2022 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

О том, что принципиально важные для Киева решения стран западной коалиции затягиваются, косвенно дала понять и заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая на минувшей неделе сообщила, что трибунал по военным преступлениям России в Украине может появиться только к лету.

«Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и Украины, мы работаем над разнообразными моделями. Это может занять еще несколько месяцев. Однако к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился», – сказала Нуланд в ответ на вопросы сенаторов США о том, когда уже появиться международный орган для привлечения военных преступников к ответственности.

Генпрокуратура Украины в конце 2022 года заявляла о нескольких сотнях установленных фактов геноцида. ООН подтверждает более 18 тысяч жертв среди мирного населения после начала широкомасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года.

О том, что время играет на руку Путину в большом интервью Rus.Postimees на прошлой неделе говорил политолог Федор Крашенинников.