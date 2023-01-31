Яна Тоом – движению Koos: вам не место в политике, нерукопожатные ловчилы

Яна Тоом отмежевалась от активистов движения Koos, которые накануне своего участия в парламентских выборах вместе с Объединенной левой партией Эстонии (ОЛПЭ) анонсировали молебен в соборе Александра Невского с участием Митрополита ЭПЦ Евгения.

«История с так называемым "совместным" молебном, который сопровождается видеоклипом, митингом на площади и прочими погремушками, не оставляет места для иных толкований - митрополита Евгения пытались втянуть в предвыборную кампанию, в которой на одной чаше весов оказывается без преувеличения судьба ЭПЦ МП, Пюхтицкой обители, множества приходов, прихожан и церквей (а также и самого владыки), а на другой - мандат в Рийгикогу для самого известного эстонского массажиста», - написала Тоом в своем Facebook во вторник, 31 января.

Активист Koos Айво Петерсон. Фото: скриншот Facebook Aivo Petersoni

Политик, известная своими пророссийскими взглядами, заявила, что впредь не может воспринимать активистов Koos как союзников по отдельным вопросам.

«Если и был у меня какой-то интерес к людям из Koos, если я могла сказать, что в чем-то некоторых из них понимаю, история с "совместным молебном" перечеркнула все. Нерукопожатные ловчилы, ради сиюминутной политической выгоды готовые обмануть тех, кого обманывать нельзя», - не стесняется в выражениях Яна Тоом.

Евродепутат, критикуя пророссийских активистов, у которых пока нет никаких депутатских мандатов, вспомнила первого лидера современной независимой Эстонии Сависаара.