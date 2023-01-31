Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом заявила, что активистам движения Koos, которые анонсировали предвыборный православный молебен, нет места в политике. Политик обвинила пророссийских активистов в попытках разрушения Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Яна Тоом – движению Koos: вам не место в политике, нерукопожатные ловчилы
Яна Тоом отмежевалась от активистов движения Koos, которые накануне своего участия в парламентских выборах вместе с Объединенной левой партией Эстонии (ОЛПЭ) анонсировали молебен в соборе Александра Невского с участием Митрополита ЭПЦ Евгения.
«История с так называемым "совместным" молебном, который сопровождается видеоклипом, митингом на площади и прочими погремушками, не оставляет места для иных толкований - митрополита Евгения пытались втянуть в предвыборную кампанию, в которой на одной чаше весов оказывается без преувеличения судьба ЭПЦ МП, Пюхтицкой обители, множества приходов, прихожан и церквей (а также и самого владыки), а на другой - мандат в Рийгикогу для самого известного эстонского массажиста», - написала Тоом в своем Facebook во вторник, 31 января.
Политик, известная своими пророссийскими взглядами, заявила, что впредь не может воспринимать активистов Koos как союзников по отдельным вопросам.
«Если и был у меня какой-то интерес к людям из Koos, если я могла сказать, что в чем-то некоторых из них понимаю, история с "совместным молебном" перечеркнула все. Нерукопожатные ловчилы, ради сиюминутной политической выгоды готовые обмануть тех, кого обманывать нельзя», - не стесняется в выражениях Яна Тоом.
Евродепутат, критикуя пророссийских активистов, у которых пока нет никаких депутатских мандатов, вспомнила первого лидера современной независимой Эстонии Сависаара.
«Это тот случай, когда история повторяется как фарс: Эдгар строил церковь, а вы ее ломаете. Ну, а если вы не в состоянии просчитать последствия своих поступков, если не предвидели, чем обернется ваша дивная идея - вам не место в политике. Это такая работа, где нужно видеть дальше своего носа. И не гадить тем, кто протянул тебе руку», - завершает свой спич Яна Тоом.
После разразившегося скандала глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия Эстонии) заявил, что митрополит Евгений будет вызван на беседу.
«Любая политическая деятельность церкви в Эстонии неприемлема, церковь и политика должны быть отделены друг от друга. Если такое происходит, это немедленно следует прекратить. Тем более это неприемлемо, когда вмешивающийся в политику деятель является гражданином-страны агрессора и может повлиять на своих последователей», - заявил Ляэнеметс 30 января.
Священнослужителя вызовут в МВД немедленно, уточнил позже вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт.
Митрополит Евгений должен быть готов к тому, что его вид на жительство в Эстонии может быть аннулирован, предупредил в понедельник член фракции «Партии реформ» Кристен Михал.
31 января на официальном сайте Эстонской православной церкви Московского патриархата появилось заявление по скандальной ситуации с «политическим молебном».
«С большим сожалением мы должны признать, что наша Церковь стала жертвой политической провокации. Мы считали, что к нам пришли активные граждане, которые хотели дать посыл - призвать к молитве о мире - из самых добрых побуждений. Церковь не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей», - сказано в заявлении Митрополии.
Теолог Шишков: Эстонская православная церковь отменила свои прежние усилия и стала заниматься политикой
Разразившийся политико-религиозный скандал в прямом эфире студии Postimees в 15:00 31 января обсудят председатель горсобрания Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) и депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия).