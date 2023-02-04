Сегодня в 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Кохтла-Ярве обнаружено тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Полиция задержала 40-летнюю женщину в качестве подозреваемой в убийстве.
В Кохтла-Ярве задержана женщина по подозрению в убийстве сожителя
В центр тревоги поступило сообщение о тяжком преступлении сегодня около 10 часов утра. В квартире в Кохтла-Ярве находилось тело мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 40-летнюю женщину, проживавшую в той же квартире.
Урмас Эльми, оперуполномоченный Идаской префектуры, заявил, что женщина и мужчина, которые находились в квартире, были партнерами, и оба ранее были известны полиции в связи с различными преступлениями.
«По предварительной информации, утром между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летняя женщина ударила ножом своего партнера. Мужчина получил серьезные травмы, и попытка медиков реанимировать пострадавшего, к сожалению, не увенчалась успехом. От полученных травм он скончался на месте», - пояснил Эльми. По словам оперуполномоченного, 40-летняя женщина употребляла спиртные напитки, степень опьянения мужчины будет выявлена после экспертизы.
«Мотив и другие детали этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», - заявил Эльми.