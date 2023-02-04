В Кохтла-Ярве задержана женщина по подозрению в убийстве сожителя

В центр тревоги поступило сообщение о тяжком преступлении сегодня около 10 часов утра. В квартире в Кохтла-Ярве находилось тело мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 40-летнюю женщину, проживавшую в той же квартире.

Урмас Эльми, оперуполномоченный Идаской префектуры, заявил, что женщина и мужчина, которые находились в квартире, были партнерами, и оба ранее были известны полиции в связи с различными преступлениями.

«По предварительной информации, утром между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летняя женщина ударила ножом своего партнера. Мужчина получил серьезные травмы, и попытка медиков реанимировать пострадавшего, к сожалению, не увенчалась успехом. От полученных травм он скончался на месте», - пояснил Эльми. По словам оперуполномоченного, 40-летняя женщина употребляла спиртные напитки, степень опьянения мужчины будет выявлена после экспертизы.