Аэрофотоснимки показывают: ладейное общество изменило берег реки до неузнаваемости

На первом фото от Земельный Департамента на участке по адресу Мадрусе 24 видна заросшая деревьями прибрежная зеленая зона, подальше от берега видно и мусор. С каждым годом на берегу все меньше леса и зелени.

Прийт Ягомяги, глава Эмайыэcкого ладейного общества (Emajõe lodjaselts), и вчера защищал идею о том, что использование участка Мадрузе, 24 в качестве места хранения и обслуживания речных судов было бы неплохо узаконить и найти компромисс для дальнейшего его использования, тем более что ладейное общество вложило свое время и ресурсы в благоустройство этого участка, принадлежащего городу, и убрало мусор, который ранее там был навален.