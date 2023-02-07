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Аэрофотоснимки показывают: ладейное общество изменило берег реки до неузнаваемости

Юри Саар
Аэрофотоснимки показывают: ладейное общество изменило берег реки до неузнаваемости
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На первом фото от Земельный Департамента на участке по адресу Мадрусе 24 видна заросшая деревьями прибрежная зеленая зона, подальше от берега видно и мусор. С каждым годом на берегу все меньше леса и зелени.
На первом фото от Земельный Департамента на участке по адресу Мадрусе 24 видна заросшая деревьями прибрежная зеленая зона, подальше от берега видно и мусор. С каждым годом на берегу все меньше леса и зелени. Фото: Maa-amet

Прийт Ягомяги, глава Эмайыэcкого ладейного общества (Emajõe lodjaselts), и вчера защищал идею о том, что использование участка Мадрузе, 24 в качестве места хранения и обслуживания речных судов было бы неплохо узаконить и найти компромисс для дальнейшего его использования, тем более что ладейное общество вложило свое время и ресурсы в благоустройство этого участка, принадлежащего городу, и убрало мусор, который ранее там был навален.

Однако это прямо противоположно взглядам властей города на происходившее. Секретарь Тартуского городского совета Юри Мёльдер признал, что часть отходов, находящихся на участке Мадрузе 24, действительно является результатом деятельности соседа, но, по его мнению, совершенно неверно утверждать, что ладейное общество в ходе своей деятельности улучшило ситуацию на данном им городом в безвозмездное пользование участке. «Ортофото – самый лучший материал, документирующий то, что произошло», – сказал Мёльдер.

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