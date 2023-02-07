Прийт Ягомяги, глава Эмайыэcкого ладейного общества (Emajõe lodjaselts), и вчера защищал идею о том, что использование участка Мадрузе, 24 в качестве места хранения и обслуживания речных судов было бы неплохо узаконить и найти компромисс для дальнейшего его использования, тем более что ладейное общество вложило свое время и ресурсы в благоустройство этого участка, принадлежащего городу, и убрало мусор, который ранее там был навален.
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Аэрофотоснимки показывают: ладейное общество изменило берег реки до неузнаваемости
Аэрофотоснимки показывают: ладейное общество изменило берег реки до неузнаваемости
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