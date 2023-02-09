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Проживающие в Ирландии эстонцы обратились к Кае Каллас: мы больше не можем приезжать на родину

Улла Лянтс
, журналист
Проживающие в Ирландии эстонцы обратились к Кае Каллас: мы больше не можем приезжать на родину
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Jason Cairnduff/REUTERS

В открытом письме эстонцы, проживающие в Ирландии, указали премьер-министру Кае Каллас, что повышение сборов Таллиннского аэропорта и реакция на это Ryanair затрудняют их возможность навещать родину.

В публичном обращении к премьер-министру Кае Каллас говорится, что решение о повышении платы за услуги Таллиннского аэропорта и реакция на него авиакомпании Ryanair является очень болезненным изменением жизни эстонцев, проживающих в Ирландии.

Наше обращение представляет собой итог дискуссий членов сообщества, которые длились неделю, и показывает, насколько велико влияние узкого коммерческого решения на Эстонию. Эстонская община в Ирландии образовалась после 2004 года. Это самая многочисленная группа новых эмигрантов, где отсутствуют традиции предыдущих поколений эмигрантов. Мы являемся непосредственными потребителями эстонской культуры и поэтому открыты и чувствительны к возможностям общения на эстонском языке. Ryanair – хороший пример. Когда в 2010 году начались дешевые прямые рейсы и цены на билеты сначала упали в десять раз, местная общественная жизнь постепенно переместилась на родину. Теперь, когда прямые рейсы закончились, для нас многое изменится.

Отправляясь с пересадками на родину мы сталкиваемся с тремя проблемами:

  • стыковочные рейсы с маленькими детьми – настоящее логистическое испытание, если только вы не летите бизнес-классом;
  • отправка детей домой на школьные каникулы с попутчиком на данный момент прекращена;
  • эмоциональные короткие визиты в Эстонию как для нас, так и для ирландских туристов отложены.

Все это означает, что мы больше не ездим в Эстонию с семьей при каждой свободной возможности. Как и наши ирландские родственники и знакомые. Мы не привозим бабушек и дедушек из Эстонии, чтобы они присматривали за нашими детьми или ездили к внукам. Это легче организовать в Латвии или Италии. Эстония не исчезнет из наших сердец из-за этого, но связь с родиной ослабнет, и язык, который наши дети могли легко и часто практиковать в Эстонии в прошлом, начнет исчезать. Теперь для этого кто-то должен делать инвестиции, и не в Эстонии.

Почему мы обращаемся к вам. Казалось бы, небольшое решение фискальной политики, принятое в административной сфере одного министерства, вызвало лавину, которая подорвала веру и доверие многих людей к Эстонии. Для следующих решений, подобных этому, возможно, стоит провести более широкий анализ воздействия, спросив у наших министров, что мы выиграем и что потеряем. Стоит ли краткосрочный денежный поток одной компании будущего демографического ущерба? Иными словами, что произойдет, если, например, Фонд интеграции будет преобразован в коммерческое предприятие, а Таллиннский аэропорт – в фонд?

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