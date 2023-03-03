ИНТЕРВЬЮ ⟩ Кая Каллас: с любыми жалобами можете обращаться к Мартину Хельме!

Это все вопрос переговоров. В прошлый раз я допустила одну ошибку - я сказала, что есть вещи, которые я определенно хочу сделать. Коалиция - это всегда компромисс. Конечно, мы должны договариваться с нашими партнерами, есть ли какой-то компромисс, какой-то переходный период, какие-то послабления. Это можно обсуждать.

- Вы уже вложили много дополнительных денег в государственную оборону. Почему это не было сделано четыре, восемь или 12 лет назад? Мы всегда были маленькой страной рядом с Россией.

- Верно. Я не могу сказать о других правительствах, но я знаю, что Россия не вела полномасштабной войны против своего соседа. Это было в 2014 году, но они все еще пытались это скрыть...

- Была полномасштабная война против Грузии. Короткая, но полномасштабная настоящая война.

Я не могу говорить за других премьер-министров, как они это понимали. Но нынешняя полномасштабная война, в которой [президент России] Путин также не скрывает, что его амбиции еще больше.

- Я не спорю, я просто спрашиваю, почему это не было сделано раньше. Где наш долгосрочный стратегический взгляд на безопасность? Почему мы обнаруживаем, что безопасность важна, когда ракеты уже летят на Киев?