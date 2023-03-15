Власти Нарвы готовят перенос памятника красным стрелкам

Власти Нарвы допускают перенос из центра города еще одного советского памятника – мемориала защитникам города-красноармейцам 1918 года, который находится в Темном саду в центре города. О том, что этот монумент находится в «черном списке» комиссии, которая ранее выявила в Эстонии несколько сотен советских памятников, которые могут быть демонтированы, Rus.Postimees рассказала мэр города Катри Райк.

«Он установлен в память о красных стрелках. Там вопрос в том, похоронен ли кто-то в этом месте, или нет. Но есть много городских легенд на этот счет. Мы будем это выяснять. Разумеется, когда уйдет снег. Когда начнется весна», - сказала мэр Нарвы.

По ее словам памятник может быть перенесен на военное кладбище Сийвертси.

«Сначала мы посмотрим, кто там и что там. Скорее всего, люди, которым поставлен этот памятник, все-таки похоронены на кладбище Сийвертси. И есть возможность этот памятник перенести в Сийвертси. Это тоже вариант. Он еще обсуждается. Но сейчас памятник - далеко не приоритет для города», - пояснила Райк.

Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Eero Vabamägi

При этом в случае с мемориалом в Темном саду мэр Нарвы исключает повторения громкой истории удаления с карты Нарвы целого списка советских памятников в августе 2022 года.

«Памятник в Темном саду - это другая ситуация. Это не про Вторую мировую войну. Это более ранняя история. Люди спокойно на это смотрят», - уточнила мэр Нарвы.

Ранее стало известно, что власти Нарвы не будут сносить памятник около бывшего ДК имени Герасимова, где увековечены имена жителей принарвских деревень, погибших в годы Второй мировой войны.