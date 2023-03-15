Мэр Нарвы Катри Райк рассказала Rus.Postimees, что в «черном списке» памятников советского периода, которые могут быть демонтированы в городе, остаются два объекта. Один из них проверят на предмет возможных захоронений.
Власти Нарвы готовят перенос памятника красным стрелкам
Власти Нарвы допускают перенос из центра города еще одного советского памятника – мемориала защитникам города-красноармейцам 1918 года, который находится в Темном саду в центре города. О том, что этот монумент находится в «черном списке» комиссии, которая ранее выявила в Эстонии несколько сотен советских памятников, которые могут быть демонтированы, Rus.Postimees рассказала мэр города Катри Райк.
«Он установлен в память о красных стрелках. Там вопрос в том, похоронен ли кто-то в этом месте, или нет. Но есть много городских легенд на этот счет. Мы будем это выяснять. Разумеется, когда уйдет снег. Когда начнется весна», - сказала мэр Нарвы.
По ее словам памятник может быть перенесен на военное кладбище Сийвертси.
«Сначала мы посмотрим, кто там и что там. Скорее всего, люди, которым поставлен этот памятник, все-таки похоронены на кладбище Сийвертси. И есть возможность этот памятник перенести в Сийвертси. Это тоже вариант. Он еще обсуждается. Но сейчас памятник - далеко не приоритет для города», - пояснила Райк.
При этом в случае с мемориалом в Темном саду мэр Нарвы исключает повторения громкой истории удаления с карты Нарвы целого списка советских памятников в августе 2022 года.
«Памятник в Темном саду - это другая ситуация. Это не про Вторую мировую войну. Это более ранняя история. Люди спокойно на это смотрят», - уточнила мэр Нарвы.
Ранее стало известно, что власти Нарвы не будут сносить памятник около бывшего ДК имени Герасимова, где увековечены имена жителей принарвских деревень, погибших в годы Второй мировой войны.
В ноябре 2022 года, по результатам работы специальной комиссии, чей состав не разглашается, были выявлены 322 памятника «оккупационной власти». После этого СМИ сообщали, что снос угрожает 245 объектам. Позже эта цифра сократилась до 188 памятников, в том числе 133 надгробий. На демонтаж советских памятников в 2023 году правительство Эстонии ранее выделило около одного миллиона евро.
В начале марта президент Алар Карис, со ссылкой на Конституцию республики, отказался подписывать законопроект, который предполагает удаление советской символики из публичного пространства.