Городская управа Нарвы не планирует сносить монумент около бывшего дома культуры. Об этом Rus.Postimees сообщила Катри Райк после получения письма из Госканцелярии. Этот монумент посвящен погибшим в годы Второй мировой войны местным жителям. Но второй памятник, связанный с властью большевиков, могут демонтировать.
Госкомиссия разрешила Нарве не сносить один из двух советских памятников
Государственная канцелярия предоставила властям Нарвы право самостоятельно решить судьбу монумента, который находится около бывшего ДК имени Герасимова, где увековечены имена жителей принарвских деревень, погибших в годы Второй мировой войны. Об этом нам рассказала мэр Нарвы Катри Райк. И по ее словам, снос монумента, который появился в городе в 1993 году, не планируется.
Однако это не единственный монумент в Нарве, который попал в «черный список» памятников советского наследия по итогам работы известной комиссии с засекреченным составом участников. Судьба нарвского монумента с именами красноармейцев решится после проверки памятника на наличие захоронения в этом месте в самом центре Нарвы, уточнила в разговоре с Rus.Postimees Катри Райк.
- Действительно Нарве разрешено самостоятельно решать судьбу памятника около бывшего ДК имени Герасимова?
- Действительно, мы получили письмо из Госканцелярии. Это письмо есть в нашем регистре писем. С ним можно ознакомиться. И там действительно написано, что дальше этот вопрос решают городские власти.
- Я правильно понимаю, что этот памятник выживет, потому что он поставлен после 1991 года?
- Наша точка зрения, и моя личная точка зрения такая же: да. Памятник 1993 года. Можно сказать – нейтральный памятник. На него собирали деньги сами жители Нарвы. Там нет советских знаков. На наш взгляд, он может стоять и дальше.
- Сколько всего памятников в Нарве могут исчезнуть по результатам работы известной «засекреченной» комиссии по советским памятникам?
- В том списке два памятника Нарвы. Этот [около бывшего ДК им. Герасимова] и памятник в Темном саду. Но второй памятник – памятник 1918 года. Он установлен в память о красных стрелках. Там вопрос в том, похоронен ли кто-то в этом месте, или нет.
- То есть, это могила?
- Скорее всего, нет. Но есть много городских легенд на этот счет. Мы будем это выяснять. Разумеется, когда уйдет снег. Когда начнется весна.
- То есть этот памятник могут снести уже в 2023 году?
- Я так не сказала.
- Это уточнение. Если анализ по захоронению начнется после ухода снега, то, возможно, что и снос состоится быстро?
- Я вам этого не сказала. Сначала мы посмотрим, кто там и что там. Скорее всего, люди, которым поставлен этот памятник, все-таки похоронены на кладбище Сийвертси (Братское кладбище Северо-Западной армии, где покоятся погибшие во время Эстонской освободительной войны 1918-1920 годов и белогвардейцы, боровшиеся с большевиками – прим.ред.). И есть возможность этот памятник перенести в Сийвертси. Это тоже вариант. Он еще обсуждается. Действительно, это нуждается в обсуждении активными горожанами. Но сейчас памятник - далеко не приоритет для города.
- При этом вы отмечали после выборов, что их «пророссийские» итоги в Нарве являются следствием действий центральных властей Эстонии, в том числе, по переносу памятников в вашем регионе. То есть с памятником красным стрелкам теперь может получиться иначе, чем с танком Т-34?
- Памятник в Темном саду - это другая ситуация. Это не про Вторую мировую войну. Это более ранняя история. Люди спокойно на это смотрят. Действительно, может быть, место этого памятника на кладбище. Но мы это еще пока обсуждаем. Повторюсь, что на данный момент вопрос переноса памятников - далеко не важнейший вопрос для нашего города.
В 2022 году в Нарве были демонтированы сразу несколько советских памятников и памятных знаков, связанных с Красной армией и Второй мировой войной. Rus.Postimees показывал, как выглядят после демонтажа пространства, которые занимали эти монументы.
На демонтаж советских памятников в 2023 году правительство Эстонии ранее выделило около одного миллиона евро.
В ноябре 2022 года, по результатам работы специальной комиссии, чей состав не разглашается, были выявлены 322 памятника «оккупационной власти». После этого СМИ сообщали, что снос угрожает 245 объектам. Позже эта цифра сократилась до 188 памятников, в том числе 133 надгробий.
В начале марта президент Эстонии Алар Карис отказался подписывать законопроект, который предполагает запрет на существование советской символики в публичном пространстве, что влекло за собой демонтаж таких символов со зданий. Президент ссылался на Конституцию и отсутствие внятных формулировок в принятом Рийгикогу документе. С Карисом в заочный спор вступили некоторые юристы.
На этом фоне региональные эстонские власти продолжают принимать решения об отказе выставлять в своих городах уничтоженный в Украине в 2022 году российский танк. Разбитая военная машина ВС РФ несколько дней стояла в центре Таллинна и была увезена из города после серии инцидентов с возложением цветов к ее гусеницам.
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