Госкомиссия разрешила Нарве не сносить один из двух советских памятников

- В том списке два памятника Нарвы. Этот [около бывшего ДК им. Герасимова] и памятник в Темном саду. Но второй памятник – памятник 1918 года. Он установлен в память о красных стрелках. Там вопрос в том, похоронен ли кто-то в этом месте, или нет.

Мемориал защитникам города-красноармейцам 1918 года в Нарве, Эстония. Фото: Geonarva / Wikimedia Commons

- То есть, это могила?

- Скорее всего, нет. Но есть много городских легенд на этот счет. Мы будем это выяснять. Разумеется, когда уйдет снег. Когда начнется весна.

- То есть этот памятник могут снести уже в 2023 году?

- Я так не сказала.

- Это уточнение. Если анализ по захоронению начнется после ухода снега, то, возможно, что и снос состоится быстро?

- Я вам этого не сказала. Сначала мы посмотрим, кто там и что там. Скорее всего, люди, которым поставлен этот памятник, все-таки похоронены на кладбище Сийвертси (Братское кладбище Северо-Западной армии, где покоятся погибшие во время Эстонской освободительной войны 1918-1920 годов и белогвардейцы, боровшиеся с большевиками – прим.ред.). И есть возможность этот памятник перенести в Сийвертси. Это тоже вариант. Он еще обсуждается. Действительно, это нуждается в обсуждении активными горожанами. Но сейчас памятник - далеко не приоритет для города.