Алтосаар: в начале 1990-х было важно не позволить Ида-Вирумаа пойти по пути Приднестровья, сейчас таких угроз нет

Я до того момента никогда толком не бывал в Ида-Вирумаа. Все мое знакомство с регионом сводилось к тому, что я иногда ездил на автобусе из Таллинна в Ленинград и выходил ночью в Нарве покурить на местном автобусном вокзале. И тут забастовки, и все такое! Но я подумал, что раз уж я имею чин советника правительства в Ида-Вирумаа, то, наверное, именно мое дело туда поехать. Я повел себя, так сказать, как «смелый заяц», и сказал Яковлеву, что готов ехать.

Это было начало апреля 1992 года. Я жил тогда в многоквартирном доме в Мустамяэ, и в 7 часов утра за мной заехала черная «Волга». Правительственная, как было принято тогда говорить. И на этой «Волге» мы поехали в Силламяэ. И потом в Нарву. И можно сказать, что я как поехал тогда туда, так там и остался.

Конечно, я не очень представлял, что меня ждет. Но я очень быстро там понял одну вещь: если говорить с людьми лицом к лицу, то все проблемы можно разрешить. В общем, я стал тем человеком, кто слушает и простых людей в Ида-Вирумаа, и людей в местных органах власти этого региона, и мне все это очень понравилось.