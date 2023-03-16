Алтосаар: в начале 1990-х было важно не позволить Ида-Вирумаа пойти по пути Приднестровья, сейчас таких угроз нет

Но справедливости ради надо сказать, что вне эстонского инфополя старается жить и определенная часть эстонцев, так что нельзя думать, что это такая уж ясная и понятная проблема. Нельзя автоматически засчитывать русскоязычных жителей за живущих вне эстонского инфополя, и нельзя автоматически засчитывать эстонцев за живущих именно в нем. Так четко эта граница вовсе не проходит. Картина куда сложнее.
Именно поэтому подход к этой проблеме не может быть таким же, каким он был, например, в 1992 году. Я очень надеюсь, что новое правительство сейчас найдет правильный ключ к ее решению.
- Хорошо ли вы помните, в каких условиях состоялось давным-давно ваше назначение в состав правительственной комиссии по делам Нарвы, как протекали ваши ежедневные рабочие будни, насколько это был сложный вызов? Было ли ощущение, что это не просто работа, но и историческая миссия, которую кто-то должен выполнять…
- Конечно, было ощущение, что нужно сделать что-то очень важное, и в то же время - что-то очень необычное. На самом деле, я получил приглашение стать правительственным советником по Ида-Вирумаа в качестве социолога. Я был социологом, проводил множество исследований общественного мнения. Писал много статей на темы социологии. В общем, я считал, что правительству тоже очень важно иметь социологическую компетенцию.
Я думал, что именно для этого меня и взяли на такую работу. Но уже на второй или третий рабочий день на посту советника поступила информация, что в Ида-Вирумаа начинаются забастовки. Будут забастовки на предприятиях в Силламяэ, на электростанциях. Это звучало довольно страшно. Может быть, сам Тийт Вяхи, или, возможно, его помощник Пеэтер Яковлев сказал тогда, что кто-то должен ехать в Ида-Вирумаа, и спросил, кто поедет.