«Новости в 7» за 16 марта: рекордное повышение пенсий, новая техника для спасателей, кенийские инженеры-изобретатели и самобытный «Гала-Девичник»

Сегодня в выпуске:

- На сколько повысятся пенсии, грядет ли принудительная реновация домов, и о других решениях правительства Эстонии - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: с какой просьбой обратились учителя к создаваемой коалиции, кто обновит фотобанк эстонских городов и чем Эстония поможет Украине.

- В ближайшее время спасательная команда Кесклинна получит пожарно-спасательную машину нового типа. Какое имя получил новый автомобиль и чем он выгодно отличается от собратьев - в сюжете нашей съёмочной группы.

- Как привить детям интерес к изучению технических наук и сподвигнуть их становиться инженерами? Двое гениальных африканских изобретателей разработали свой метод, который не только поможет школьникам обрести востребованную профессию, но и возвращает им тягу к учебе

- Международная панорама: что за шествие состоялось сегодня в столице Латвии, мощный пожар в здании ФСБ в России и от чего погибли аллигаторы в Кении.

- В минувшее воскресенье в столице состоялся единственный в этом году «Гала-Девичник» посвящённый 8 марта. Чем порадовали организаторы гостей вечеринки, и кто посетил праздник весны и красоты - узнавала наша корреспондент.