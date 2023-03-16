Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 марта: рекордное повышение пенсий, новая техника для спасателей, кенийские инженеры-изобретатели и самобытный «Гала-Девичник»
Сегодня в выпуске:
- На сколько повысятся пенсии, грядет ли принудительная реновация домов, и о других решениях правительства Эстонии - в материале нашего корреспондента.
- Короткие новости: с какой просьбой обратились учителя к создаваемой коалиции, кто обновит фотобанк эстонских городов и чем Эстония поможет Украине.
- В ближайшее время спасательная команда Кесклинна получит пожарно-спасательную машину нового типа. Какое имя получил новый автомобиль и чем он выгодно отличается от собратьев - в сюжете нашей съёмочной группы.
- Как привить детям интерес к изучению технических наук и сподвигнуть их становиться инженерами? Двое гениальных африканских изобретателей разработали свой метод, который не только поможет школьникам обрести востребованную профессию, но и возвращает им тягу к учебе
- Международная панорама: что за шествие состоялось сегодня в столице Латвии, мощный пожар в здании ФСБ в России и от чего погибли аллигаторы в Кении.
- В минувшее воскресенье в столице состоялся единственный в этом году «Гала-Девичник» посвящённый 8 марта. Чем порадовали организаторы гостей вечеринки, и кто посетил праздник весны и красоты - узнавала наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 марта.