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За прошедшие сутки в Эстонии произошло три серьезных ДТП: три человека были госпитализированы

rus.postimees.ee
За прошедшие сутки в Эстонии произошло три серьезных ДТП: три человека были госпитализированы
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Jüri Looring

В пятницу на дорогах и улицах Эстонии произошло три серьезных ДТП, в результате которых пострадали три человека. 

Первое ДТП случилось в 15:03 на дороге Куйметса в Косе, Харьюмаа. 46-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на своей Toyota Avensis въехал в дорожный знак, а затем свернул с дороги и врезался в дерево. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Второе ДТП произошло в 17:31 на 5-м километре дороги Ахья-Вынну в волости Кастре, Тартумаа, где 36-летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением квадроциклом во время совершения поворота, в результате чего транспортное средство перевернулось и водитель оказался под ним. Скорая помощь отвезла водителя в клинику Тартуского университета.

Третье ДТП произошло в 20:40 на улице Кадака в Таллинне. 70-летний водитель, управлявший Toyota Corolla, на пешеходном переходе сбил 25-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция поймала пятерых нетрезвых водителей за сутки

В пятницу полиция остановила пятерых водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Если состояние алкогольного опьянения водителя превышает предел, обозначенный в Законе о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 дневных ставок или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить водителя права на управление транспортным средством на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.

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