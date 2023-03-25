За прошедшие сутки в Эстонии произошло три серьезных ДТП: три человека были госпитализированы

Первое ДТП случилось в 15:03 на дороге Куйметса в Косе, Харьюмаа. 46-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на своей Toyota Avensis въехал в дорожный знак, а затем свернул с дороги и врезался в дерево. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Второе ДТП произошло в 17:31 на 5-м километре дороги Ахья-Вынну в волости Кастре, Тартумаа, где 36-летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением квадроциклом во время совершения поворота, в результате чего транспортное средство перевернулось и водитель оказался под ним. Скорая помощь отвезла водителя в клинику Тартуского университета.

Третье ДТП произошло в 20:40 на улице Кадака в Таллинне. 70-летний водитель, управлявший Toyota Corolla, на пешеходном переходе сбил 25-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция поймала пятерых нетрезвых водителей за сутки

В пятницу полиция остановила пятерых водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Если состояние алкогольного опьянения водителя превышает предел, обозначенный в Законе о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до одного года.