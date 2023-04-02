Эстонское кино пользуется спросом: отечественную комедию «Отдыхающие» посмотрели уже 100 000 зрителей

Для продюсера Кристиана Таска «Отдыхающие» - уже восьмой фильм, который в кинотеатрах посмотрели более 100 000 человек. «Такое событие всегда особенное, тем более что в маленькой Эстонии очень немногим фильмам удается достичь этого порога», - сказал Таска.

«Я стараюсь работать с приятными людьми - тогда комфортно и на съемках, и при монтаже, и вся эта добрая энергетика передается зрителям через камеру и киноэкран. Я искренне верю, что искусство принадлежит народу. Тем более, такой масштабный и дорогой вид искусства, как кино, должен находить своего зрителя, а фильм, который находит зрителя сегодня, сохранится и для будущего», - Таска поделился рецептом привлекающей зрителей картины.

100-тысячный билет в кино на «Отдыхающих», вышедших в феврале этого года, был куплен вечером 30 марта и по состоянию на воскресенье осталось 101 265 некупленных билетов. «Отдыхающие» стали 13 отечественным фильмом, попавшим в эксклюзивный клуб кинокартин, собравших более 100 000 зрителей.

Снятый по мотивам рассказа Юхана Смуула «Дачники» отечественный художественный фильм «Отдыхающие» - это летняя комедия, полная неподдельных страстей и заразительного смеха. Легендарную историю, разворачивающуюся на острове Муху, создатели вызывающе перенесли в наши дни, ведь персонажи, которых создал Смуул, не имеют срока давности.

Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет. Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала. Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских «господ», с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.

Роли в фильме исполнили: Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Пяэру Оя, Аго Андерсон, Маарья Якобсон, Кристель Эллинг, Лаури Небель, Аделе Таска, Роберт Клейн и другие.

«Отдыхающие» - самая свежая работа команды, подарившей зрителям «Зиму», «Болото» и «Сезон охоты». Режиссер фильма - Эрго Кульд, сценарий Мартина Алгуса, продюсеры Кристиан Таска, Танель Таттер и Вейко Эскен. Фильм снимается компаниями Taska Film, Kassikuld и Apollo Film Productions, а организатором проката является Hea Film.