Одинец уходит в отставку с поста генерального секретаря соцдемов

«У меня слишком много обязательств, и мне пришлось от чего-то отказаться, - сказал Одинец, который также является председателем городского собрания Кохтла-Ярве. - Я считаю, что проделал очень хорошую работу. Партия получила хороший результат, она войдет в правительство, поэтому я могу сосредоточиться на другой деятельности».

Одинец стал депутатом Рийгикогу в начале 2021 года, сменив Катри Райк. Он сменил Раннара Васильева на посту генерального секретаря партии в феврале прошлого года, после съезда соцдемов, на котором Лаури Ляэнеметс был избран председателем партии.

На мартовских выборах в Рийгикогу Одинец баллотировался от Ида-Вирумаа, но, набрав 630 голосов, не попал в парламент, по крайней мере, на данный момент.