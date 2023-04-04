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Одинец уходит в отставку с поста генерального секретаря соцдемов

Мейнхард Пулк
, журналист
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Taavi Sepp

Эдуард Одинец, генеральный секретарь Социал-демократической партии, подтвердил Postimees, что объявит о своей отставке на сегодняшнем заседании правления партии.

«У меня слишком много обязательств, и мне пришлось от чего-то отказаться, - сказал Одинец, который также является председателем городского собрания Кохтла-Ярве. - Я считаю, что проделал очень хорошую работу. Партия получила хороший результат, она войдет в правительство, поэтому я могу сосредоточиться на другой деятельности».

Одинец стал депутатом Рийгикогу в начале 2021 года, сменив Катри Райк. Он сменил Раннара Васильева на посту генерального секретаря партии в феврале прошлого года, после съезда соцдемов, на котором Лаури Ляэнеметс был избран председателем партии.

На мартовских выборах в Рийгикогу Одинец баллотировался от Ида-Вирумаа, но, набрав 630 голосов, не попал в парламент, по крайней мере, на данный момент.

Хотя кандидат на пост нового генерального секретаря уже объявлен, Ляэнеметс не захотел раскрывать его имя до заседания правления.

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