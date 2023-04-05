Мария Львова-Белова заявила, что ей непросто адаптировать мальчика из Мариуполя, которого она забрала на воспитание в свою семью, потому что он бегает за ее младшими детьми с угрозами. Чиновницу ждут в Международном суде в Гааге.
«Съем москаленка». Разыскиваемая Гаагой детский омбудсмен РФ рассказала о приемном ребенке из Мариуполя
Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что жизнь с 16-летним юношей Филиппом из Мариуполя не проста, потому что он пугает ее родных детей, но это не мешает украинскому ребенку и детям кремлевской чиновницы «любить друг друга»
«Я не могу сказать, что все проходит гладко. Что все проходит без каких-то трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: „Съем москаленка“. Но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя. Антироссийской пропагандой. Но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть „мамой“. Сегодня у него день рождения. В двенадцать часов ночи мы его поздравляли. Подарили ему торт, шарики, телефон. Он сказал, что в последние несколько лет дни рождения его не праздновались», - заявила 5 апреля Львова-Белова в пресс-центре МИД РФ.
Минувшей ночью Великобритания заблокировала трансляцию выступления Львовой-Беловой в Совбезе ООН. «Если госпожа Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге», - заявила британская миссия.
Кто такая Мария Львова-Белова, которую вместе с Путиным решил арестовать международный суд в Гааге?
После начала широкомасштабной войны России с Украиной Мария Львова-Белова координировала вывоз украинских детей в РФ. В августе 2022 года она публично сообщила, что усыновила подростка из Мариуполя, который был вывезен в мае в Подмосковный санаторий. 16 февраля 2023 года детский омбудсмен говорила об этом с Путиным, поблагодарив его за возможность усыновить ребенка из Мариуполя.
В.Путин: Вы сами ребенка усыновили из Мариуполя, да?
М.Львова-Белова: Да, Владимир Владимирович, благодаря Вам.
В.Путин: Он маленький?
М.Львова-Белова: Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса, – сложно, но друг друга точно любим.
В.Путин: Самое главное.
М.Львова-Белова: Это да. Я думаю, что со всем справимся, правильно?
В.Путин: Конечно.
Спустя месяц Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой за преступления против украинских детей.
«Международным правом запрещено оккупационным властям перемещать гражданских лиц с территории, на которой они проживают, на другие территории. Дети пользуются особой защитой в соответствии с Женевской конвенцией, - объяснял решение председатель МУС Петр Хофманьский. - Судьям была предоставлена информация и доказательства от прокурора, и они определили, что против этих лиц [Путин и Белова-Львова] имеются заслуживающие доверия обвинения в предполагаемых преступлениях».
После этого Львова-Белова утверждала, что «не получила ни одного запроса о том, что дети разлучены с родителями». Официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова вернуть украинских детей домой, когда там станет безопасно.
В конце марта вице-премьер Украины Ирина Верещук на русском языке призвала граждан РФ не усыновлять украинских детей, отметила, что все имена приемных родителей и связанных с этими преступлениями чиновников, известны, а ответственность будет неминуемой «рано или поздно».
Rus.Postimees вместе с экспертом Глебом Богушем, который лично работает с адвокатами, допущенными к работу в Международном уголовном суде в Гааге, подробно анализировал суть уголовных претензий к Путину и Львовой-Беловой. Читайте наш материал «Сколько лет тюрьмы грозит Путину в Гааге».