«Съем москаленка». Разыскиваемая Гаагой детский омбудсмен РФ рассказала о приемном ребенке из Мариуполя

В.Путин: Вы сами ребенка усыновили из Мариуполя, да?

М.Львова-Белова: Да, Владимир Владимирович, благодаря Вам.

В.Путин: Он маленький?

М.Львова-Белова: Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса, – сложно, но друг друга точно любим.

В.Путин: Самое главное.

М.Львова-Белова: Это да. Я думаю, что со всем справимся, правильно?

В.Путин: Конечно.