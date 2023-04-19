Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 апреля: что происходит с климатом, рост налогов угрожает туризму, как Ласнамяэ отпразднует 30-летие и наследие архитектора Александра Владовского
Сегодня в выпуске:
- Глобальное потепление и изменения климата уже перестали быть абстрактными понятиями и напрямую ежегодно касаются всех нас. Чего ожидать от погоды в предстоящие месяцы и годы, и сбудутся ли апокалиптические прогнозы?
- Короткие новости: к чему готовится эстонская полиция, кто и зачем хочет поднять аппарель парома Estonia и незваном госте на одном из хуторов Южной Эстонии.
- Туристические фирмы Ида-Вирумаа бьют тревогу: резкое повышение налога с оборота на услуги в сфере туризма грозит многим из них убытками и разорением. Что предлагают сделать предприниматели - в сюжете нашего специального корреспондента в регионе.
- В этом году столичному району Ласнамяэ официально исполняется 30 лет. С какого момента ведется отсчет и какие праздничные мероприятия приготовили организаторы - в материале нашей съёмочной группы.
- Новости со всего мира: обрушение автомобильной парковки в центре Нью-Йорке, «Марш живых» в Освенциме собрал более 9 000 человек и самый длинный в мире туннель для велосипедистов и пешеходов.
- Архитектор Александр Владовский за десятилетия работы в Таллинне оставил яркий след в городской среде. С его наследием можно ознакомиться на специальной выставке в Таллиннском русском музее, а также увидеть немногие сохранившиеся дома - как в нашем репортаже, так и своими глазами!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале7 за 19 апреля.