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Глава МИД Цахкна призвал другие страны ЕС ускорить передачу Украине боеприпасов

BNS
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Ints Kalnins

Глава МИД Маргус Цахкна в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявил о непоколебимой поддержке Украины и призвал ЕС ускорить передачу Украине необходимых боеприпасов.

На своем первом заседании совета ЕС по иностранным делам в качестве главы МИД Цахкна сфокусировался на дальнейшей всесторонней поддержке Украины. «Позиция Эстонии нового, пробывшего в должности неделю правительства не изменилась, - подчеркнул Цахкна. - Мы продолжаем всесторонне поддерживать Украину и повышать цену войны для России».

Сейчас Украине для защиты своего суверенитета и безопасности всей Европы срочно требуется военная помощь, особенно боеприпасы. Это подчеркнул и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который участвовал в заседании виртуально. «Передача боеприпасов Украине не должна затянуться из-за шестерен бюрократии, - сказал Цахкна. - Обещанный миллион артиллерийских снарядов следует передать Украине как можно скорее. Эстония выполнила свою долю, призываю других членов ЕС внести свой вклад».

На заседании также обсудили привлечение России к ответственности за совершенные в Украине преступления. Цахкна поприветствовал недавнее решение Международного уголовного суда дать санкции на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, но добавил, что для того, чтобы избежать безнаказанности России, следует также сформировать обладающий мандатом от ООН международный трибунал по преступлению агрессии — в пользу этого варианта высказывается и Украина, а ЕС мог бы совместно поддержать его.

Цахкна также призвал срочно продолжать работу над 11-м пакетом санкции против России и подчеркнул, что наряду с введением новых санкций не менее важно гарантировать невозможность для России обходить текущие санкции.

В преддверии встречи глав МИД прошел неформальный завтрак с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и министром иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, с которыми обсудили подготовку к предстоящему в мае в Рейкьявике саммиту Европейского совета, посвященному российской агрессии в Украине.

Министры также обсудили напряженную ситуацию в Судане и одобрили отправку гражданской миссии ЕС в Молдову.

Главы МИД ЕС также провели неформальную встречу с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили, с которым они обсудили ситуацию в Грузии и ее перспективу вступления в ЕС. «Мы высоко ценим заметную поддержку вступлению в ЕС со стороны народа Грузии, но для этого Грузии следует провести необходимые реформы, особенно в том, что касается укрепления и защиты правового государства и демократии», - сказал Цахкна.

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