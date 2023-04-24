Глава МИД Цахкна призвал другие страны ЕС ускорить передачу Украине боеприпасов

На своем первом заседании совета ЕС по иностранным делам в качестве главы МИД Цахкна сфокусировался на дальнейшей всесторонней поддержке Украины. «Позиция Эстонии нового, пробывшего в должности неделю правительства не изменилась, - подчеркнул Цахкна. - Мы продолжаем всесторонне поддерживать Украину и повышать цену войны для России».

Сейчас Украине для защиты своего суверенитета и безопасности всей Европы срочно требуется военная помощь, особенно боеприпасы. Это подчеркнул и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который участвовал в заседании виртуально. «Передача боеприпасов Украине не должна затянуться из-за шестерен бюрократии, - сказал Цахкна. - Обещанный миллион артиллерийских снарядов следует передать Украине как можно скорее. Эстония выполнила свою долю, призываю других членов ЕС внести свой вклад».

На заседании также обсудили привлечение России к ответственности за совершенные в Украине преступления. Цахкна поприветствовал недавнее решение Международного уголовного суда дать санкции на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, но добавил, что для того, чтобы избежать безнаказанности России, следует также сформировать обладающий мандатом от ООН международный трибунал по преступлению агрессии — в пользу этого варианта высказывается и Украина, а ЕС мог бы совместно поддержать его.