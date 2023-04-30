Разбор ⟩ Отказ от российского газа подтолкнул страны ЕС к атомной энергетике, но пойти по этому пути готовы не все

Специально для «Новой газеты Европа» Анна Ефремова поговорила с экспертами и немецкими и финскими политиками о том, почему страны, хотя и находятся внутри одного союза, движутся в разных направлениях, и как выглядит наиболее реальный сценарий развития энергетической карты Европы в ближайшие годы.

16 апреля на финской АЭС «Олкилуото», расположенной на одноименном острове на севере страны, заработал крупнейший в Европе ядерный реактор. Событие долгожданное, учитывая, что из-за войны поставки газа и электричества из соседней России прервались в мае прошлого года. И хотя с помощью российской электроэнергии Финляндия покрывала лишь 14 процента внутреннего спроса на электричество, новый энергоблок, как предполагается, в одиночку возместит их: энергии, которую он вырабатывает, должно хватить на отопление более 5 миллионов домов. Финляндия рассчитывает, что реактор прослужит ей как минимум 60 лет.

Одновременно 15 апреля, после 60 же лет использования мирного атома, правительство Германии отключило три последних АЭС от сети. Правда, из-за войны и вызванного ею энергетического кризиса это произошло на несколько месяцев позже, чем планировалось. И Финляндия, и Германия смогли преодолеть трудности и избежать коллапса энергосистем в связи с обрывом поставок из России, но, как и до войны, разошлись в своих дальнейших энергетических стратегиях - особенно в том, что касается атома.

Атом вместо России