Угроза жизни президента Украины: в Германии расследуют утечку информации о визите Зеленского

«Основанием для расследования стал вчерашний репортаж о возможном визите президента одного из государств», - заявили в берлинской полиции в четверг, 4 мая.

Накануне в одной из берлинской ежедневных газет появилась статья, в которой проводятся слова некоего сотрудника берлинской полиции. «В этом материале содержатся конфиденциальные детали об операции, которая находится в стадии планирования. Я считаю неприемлемым то, что, если верить статье, один единственный полицейский способен столь позорным образом навредить репутации берлинской полиции как в национальном, так и в международном масштабе», - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.

По словам Словик, «официально полиция никогда не предоставляла информации, которая может поставить под угрозу государственный визит». Она указала, что пресс-служба полиции Берлина «в ответ на запросы по поводу предыдущих репортажей лишь подтвердила сам факт предстоящей операции».

Визит Зеленского в Берлин

Владимир Зеленский, возможно, в середине мая впервые после начала российского вторжения в Украину посетит Берлин. Накануне берлинская полиция неожиданно подтвердила, что она принимает все меры предосторожности для такого визита 13 - 14 мая.

На 14 мая в Ахене запланировано вручение Зеленскому Премии имени Карла Великого. В этой церемонии в числе прочих должен принять участие и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Будет ли Зеленский лично присутствовать на вручении премии, пока официально не подтверждено.