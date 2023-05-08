МНЕНИЕ ⟩ У столетнего старика должно быть право водить автомобиль

Невозможно представить, сколько на наших дорогах водителей в возрасте 80 лет и старше. И с каждым годом их становится все больше и больше. Конечно, в Эстонии на машинах ездят люди и старше 90 лет. Например, можно вспомнить о бывшем владельце Postimees Хельдуре Тыниссоне - известно, что в этом возрасте он нередко ездил на спортивных автомобилях. По данным Департамента транспорта, в Эстонии зарегистрировано 11 979 человек в возрасте от 80 до 90 лет с действующими водительскими правами, а также 650 водителей в возрасте старше 90 лет. Эти данные включают в себя все категории водительских прав. Вероятно, пожилые люди, садятся за руль, все-таки, реже молодых и на более короткое время, но точной статистики по этим вопросам нет.