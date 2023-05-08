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МНЕНИЕ ⟩ У столетнего старика должно быть право водить автомобиль

Аймар Алтосаар
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Аймар Альтосаар.
Аймар Альтосаар. Фото: Mihkel Maripuu

Если столетний старик хочет поехать на машине на дачу или навестить правнуков, а семейный врач не запрещает этого, то он должен иметь возможность сделать это на радость и себе, и близким, считает журналист Аймар Альтосаар.

Невозможно представить, сколько на наших дорогах водителей в возрасте 80 лет и старше. И с каждым годом их становится все больше и больше. Конечно, в Эстонии на машинах ездят люди и старше 90 лет. Например, можно вспомнить о бывшем владельце Postimees Хельдуре Тыниссоне - известно, что в этом возрасте он нередко ездил на спортивных автомобилях. По данным Департамента транспорта, в Эстонии зарегистрировано 11 979 человек в возрасте от 80 до 90 лет с действующими водительскими правами, а также 650 водителей в возрасте старше 90 лет. Эти данные включают в себя все категории водительских прав. Вероятно, пожилые люди, садятся за руль, все-таки, реже молодых и на более короткое время, но точной статистики по этим вопросам нет.

Если пожилой человек становится участником или виновником ДТП, авария сразу привлекает больше внимания, что наводит на мысли о возможном ограничении прав пожилых на управление транспортным средством. Степень реакции пожилых людей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения, несравнима со степенью реакции нетрезвой молодежи. Педагог-геронтолог Тийна Тамбаум написала в социальных сетях, что такое сравнение совершенно неприемлемо. Она отметила, что пожилых водителей в пробках гораздо больше, чем пьяных водителей, поэтому доля пьяных водителей, виновных в авариях, значительно выше по сравнению с долей пожилых.

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