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В Таллинне автомобиль сбил детей на электросамокате

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

Сегодня днем в столичном районе Мустамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль сбил детей, ехавших на электросамокате.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, двое детей - 14 и 9 лет - ехали на электросамокате по пешеходному переходу. При выезде с перекрестка их сбил автомобиль. Девятилетний ребенок был доставлен в больницу для медицинского осмотра.

Полиция призывает родителей объяснить детям правила пользования электросамоката. На электросамокате разрешается ездить только одному человеку одновременно, а при пересечении перекрестка необходимо сойти с него.

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