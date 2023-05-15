В Таллинне автомобиль сбил детей на электросамокате

Сегодня днем в столичном районе Мустамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль сбил детей, ехавших на электросамокате.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, двое детей - 14 и 9 лет - ехали на электросамокате по пешеходному переходу. При выезде с перекрестка их сбил автомобиль. Девятилетний ребенок был доставлен в больницу для медицинского осмотра.
Полиция призывает родителей объяснить детям правила пользования электросамоката. На электросамокате разрешается ездить только одному человеку одновременно, а при пересечении перекрестка необходимо сойти с него.