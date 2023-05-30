В Польше одобрили создание комиссии по российскому влиянию. США и ЕС обеспокоены

Госомиссия изучит период с 2007 по 2022 год и будет иметь право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет, фактически лишив их права занимать государственные посты.

Члены комиссии будут выбираться парламентом, и представители правящей партии «Право и справедливость» будут иметь в ней большинство. Многие оппозиционные политики утверждают, что настоящая цель - борьба с оппозицией, в частности, с партией «Гражданская платформа» и ее лидером Дональдом Туском в преддверии выборов, назначенных на осень этого года.

Последние опросы общественного мнения показали, что «Право и справедливость» по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой среди политических партий страны, но ее может не хватить, чтобы получить большинство в парламенте.

«В нормальной демократической стране человек, который является президентом страны, никогда бы не подписал такой закон в стиле Сталина», - сказал депутат от «Гражданской платформы» Марцин Кервинский в интервью частной телекомпании TVN24.

Анджей Дуда в обращении в понедельник заявил, что «людям, которые действительно действовали в интересах Польши, нечего скрывать и абсолютно нечего бояться».