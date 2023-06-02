Ева Пунш ⟩ Эстония – страна возможностей, но только для тех, кто хочет учиться

Но и на профессионального уборщика стоит выучиться, если эта специальность по душе. Любая работа требует особых знаний, например, выбор подходящей техники, уместность бытовой химии для различных материалов и поверхностей, есть много тонкостей и сложностей, которые можно постичь многолетним опытом, но можно сократить этот путь – обучением. Профессиональная уборка не только ценится дороже, но экономит силы и время для самого уборщика. Что уж говорить про профессиональных барменов и официантов, с их знаниями и опытом. Вчерашнему школьнику без какого-либо обучения трудно быть конкурентоспособным даже в тех специальностях, которые со стороны выглядят очень простыми.

Кстати, в эстонских профучилищах довольно разнообразный вариант специальностей – не только повара, маляры или сварщики, но и профессии – ИТ-специалиста, бухгалтера, косметолога, массажиста, гида, консультанта по здоровому питанию и даже музыканта.

О, я верю в подростков особых талантов. Например, в юных гениев программирования или дизайна. Которые и в 15 лет заявляют, что учиться им дальше нечему, они и так готовы выходить на рынок. Да, в Эстонии вы можете открыть FIE (частное предприятие), и не достигнув совершеннолетия. Это очень-очень круто, если у вас такое получится, вы будете зарабатывать своими талантами, знаниями, умениями, платить налоги, строить собственный бизнес. Но, увы, этот путь не всем по плечу.

Как бы это ни звучало пессимистично, но у людей, не имеющих квалификации, чаще всего впереди сложный путь неквалифицированной работы. Неквалифицированный работник редко получает больше минимальной зарплаты, и у него нет перспектив роста.

Эстония страна огромных возможностей для желающих учиться – от коротких курсов до полноценного образования. Даже если вы уже начали работать, оставив школу после 9 классов, всегда есть возможность вечернего обучения – в тех же профучилищах или в гимназиях для взрослых, помимо вечернего есть варианты нестационарного или сессионного обучения.