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Фото ⟩ На кольцевой развязке столкнулись грузовик и автобус

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В пятницу около 12:00 на кольцевой развязке Рийа столкнулись тартуский городской автобус и грузовик с польскими регистрационными знаками.

Водитель автобуса заявил на месте происшествия, что аварию спровоцировал водитель грузовика. Автобус медленно двигался к кругу по правому ряду, а грузовик уже въехал на него по левому ряду. Поскольку ряды кольцевой развязки довольно узкие для крупных транспортных средств, грузовик своей задней частью задел автобус.

Никто не пострадал, движение было восстановлено в 12:20.

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