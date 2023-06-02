Фото ⟩ На кольцевой развязке столкнулись грузовик и автобус

Водитель автобуса заявил на месте происшествия, что аварию спровоцировал водитель грузовика. Автобус медленно двигался к кругу по правому ряду, а грузовик уже въехал на него по левому ряду. Поскольку ряды кольцевой развязки довольно узкие для крупных транспортных средств, грузовик своей задней частью задел автобус.