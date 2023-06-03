Дизайнер: как правильно и эффективно использовать небольшое пространство

При переезде на новое место многие люди попадают в бесконечный замкнутый круг, ведь дома всегда есть что улучшить. Удивительно, но меблировка проходных помещений оказывается более сложной задачей, чем ожидалось. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует превратить их в уголки для отдыха или хобби.

Начните с планирования бюджета

Начиная ремонт, надо понимать, каков ваш бюджет. Тогда вы сможете лучше сориентироваться, что можно сделать дома. «Начните с основных функций, которых вам не хватает. Более мелкие элементы, например, декор, можно добавить позже, когда у вас сложится более четкое представление о том, как все будет выглядеть в целом», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Фото: Ikea

По словам дизайнера интерьеров, одной из частых ошибок является размещение в комнате так называемой «временной» мебели. В большинстве случаев эта мебель остается там надолго, а также создает дополнительные расходы, когда от нее пора избавиться или найти для нее другое назначение и место.

Ищите необычные решения, которые подходят для многих комнат

Кастро подчеркивает, что при меблировке нет необходимости придерживаться определенных рамок. «Предметы мебели, не предназначенные для гостиной, например, кухонные шкафы, могут очень хорошо там смотреться. Поэтому стоит посмотреть, что предлагают другие мебельные отделы, даже если они не имеют прямого отношения к комнате, которую вы обставляете», - говорит дизайнер.

Фото: Ikea