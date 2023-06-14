Перед многоквартирным домом загорелся фургон, огонь распространился на дерево

Сегодня около восьми часов вечера на улице Парги в Йыгева загорелся фургон и дерево. Прибывшие на место спасатели быстро остановили распространение огня, никто не пострадал.
Представитель Спасательного департамента Хенрик Веенпере сообщил, что владелец автомобиля пытался самостоятельно потушить пламя. Однако ему потребовалась помощь спасателей, так как огонь перекинулся на дерево, которое росло рядом с машиной.
По словам владельца автомобиля, возгорание могло начаться в компрессоре или шланге фургона.