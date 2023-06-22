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Длинные очереди на погранпунктах: водители вынуждены стоять по несколько суток

rus.postimees.ee
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Украинские военные беженцы на погранпункте Лухамаа.
Украинские военные беженцы на погранпункте Лухамаа. Фото: Margus Ansu

На пограничных пунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией водители вынуждены стоять в многочасовых очередях — порой по несколько суток, сообщает Rus.ERR.

Согласно данным пограничников, в последнее время границу через Койдула из Эстонии в Россию пересекает в среднем от 15 до 40 машин в сутки. Для сравнения, во время пандемии коронавируса пересекало до 25 машин в час. По словам главы погранпункта юго-восточной Эстонии Петера Марана, переезд через погранпункт Лухамаа может занять еще больше времени - до трех суток.

По словам Марана, из Эстонии в Россию границу через Койдула и Лухамаа пересекают относительно много граждан Украины и Молдовы.

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