Длинные очереди на погранпунктах: водители вынуждены стоять по несколько суток

Согласно данным пограничников, в последнее время границу через Койдула из Эстонии в Россию пересекает в среднем от 15 до 40 машин в сутки. Для сравнения, во время пандемии коронавируса пересекало до 25 машин в час. По словам главы погранпункта юго-восточной Эстонии Петера Марана, переезд через погранпункт Лухамаа может занять еще больше времени - до трех суток.