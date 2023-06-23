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Фото ⟩ «Мы его ждали 32 года»: открытие нового магазина вызвало настоящий ажиотаж

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В среду, 21 июны, к полудню на улице Нийду в Юлейыэ в Пярну собралось очень много людей, которые ждали возможности попасть в новый магазин.

За четверть часа до открытия к магазину пришли около ста человек, и толпа неуклонно росла. Поскольку стояла жаркая погода, стоявшим в очереди предлагали воду.

Чтобы попасть в магазин, надо было встать в очередь. 
Чтобы попасть в магазин, надо было встать в очередь. Фото: Johanna Roos

Ожидавшая в начале очереди Нина Нестерова сказала, что живет рядом с магазином и приехала за 40 минут до открытия. «Мы ждали этот магазин 32 года», - сказала Нестерова, которая переехала в этот район в 1991 году.

Нина Нестерова (в центре) рада открытию нового магазина. 
Нина Нестерова (в центре) рада открытию нового магазина. Фото: Johanna Roos

А Лембит сказал, что живет неподалеку на улице Роху и пришел посмотреть, как выглядит новый магазин. «Теперь рядом с домом два магазина, можно выбирать, куда идти», - сказал он.

Ровно в полдень двери нового магазина открылись, и покупатели тут же бросились к полкам знакомиться с товарами. При этом в первые минуты самая большая толпа была у холодильника, где по скидке продавали охлажденное филе лосося.

Когда магазин открылся, самым большим хитом стало филе лосося со скидкой.
Когда магазин открылся, самым большим хитом стало филе лосося со скидкой. Фото: Johanna Roos

Первую покупку в новом магазине Rimi сделала Лейда Тамме, у которой в корзине были арбуз и две бутылки уксуса. Тамме сказала, что пришла специально, чтобы купить уксус. «В ближайшие несколько дней будет возможность в более спокойно атмосфере познакомиться с магазином», - отметила она.

Лейда Тамме стала первой покупательницей. 
Лейда Тамме стала первой покупательницей. Фото: Johanna Roos

У Pärnu Postimees была возможность заглянуть в новый магазин Rimi за сутки до его открытия:

За день до открытия перед магазином еще можно было увидеть рабочих, которые на крыше крепили вывеску Rimi. В самом магазине было много шума и суеты. Работники усердно заполняли полки товарами.

Rimi за 24 часа до открытия. 
Rimi за 24 часа до открытия. Фото: Johanna Roos

Управляющий магазином Алар Бент рассказал, что для того, чтобы магазин открылся вовремя, сотрудники таллиннского Rimi пришли им на помощь и помогли разложить товар.

По словам специалиста по коммуникации Rimi Теэта Кольяла, расстановка товаров очень важна. «Здесь нет ничего случайного», - отметил он и добавил, что на полках есть схемы, чтобы сотрудники знали, где и как разместить продукты.

Теэт Кольял показывает схему, в которой отмечено, как продукты должны располагаться на полках.
Теэт Кольял показывает схему, в которой отмечено, как продукты должны располагаться на полках. Фото: Johanna Roos

Хотя вчера на большинстве полок был товар, хлебные полки были совершенно пусты. Кольяла заверил, что они будут заполнены еще до открытия магазина. «Свежие продукты прибудут утром», - сказал он накануне.

Торговая площадь нового магазина Rimi около 1085 квадратных метров, в нем работает примерно 30 человек.

В здании также есть цветочный магазин, аптека, зоомагазин, магазин одежды Pepco и алкогольный магазин.

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