Фото ⟩ «Мы его ждали 32 года»: открытие нового магазина вызвало настоящий ажиотаж

За четверть часа до открытия к магазину пришли около ста человек, и толпа неуклонно росла. Поскольку стояла жаркая погода, стоявшим в очереди предлагали воду.

Чтобы попасть в магазин, надо было встать в очередь. Фото: Johanna Roos

Ожидавшая в начале очереди Нина Нестерова сказала, что живет рядом с магазином и приехала за 40 минут до открытия. «Мы ждали этот магазин 32 года», - сказала Нестерова, которая переехала в этот район в 1991 году.

Нина Нестерова (в центре) рада открытию нового магазина. Фото: Johanna Roos

А Лембит сказал, что живет неподалеку на улице Роху и пришел посмотреть, как выглядит новый магазин. «Теперь рядом с домом два магазина, можно выбирать, куда идти», - сказал он.

Ровно в полдень двери нового магазина открылись, и покупатели тут же бросились к полкам знакомиться с товарами. При этом в первые минуты самая большая толпа была у холодильника, где по скидке продавали охлажденное филе лосося.

Когда магазин открылся, самым большим хитом стало филе лосося со скидкой. Фото: Johanna Roos

Первую покупку в новом магазине Rimi сделала Лейда Тамме, у которой в корзине были арбуз и две бутылки уксуса. Тамме сказала, что пришла специально, чтобы купить уксус. «В ближайшие несколько дней будет возможность в более спокойно атмосфере познакомиться с магазином», - отметила она.

Лейда Тамме стала первой покупательницей. Фото: Johanna Roos

У Pärnu Postimees была возможность заглянуть в новый магазин Rimi за сутки до его открытия: