Фото ⟩ «Мы его ждали 32 года»: открытие нового магазина вызвало настоящий ажиотаж

В среду, 21 июны, к полудню на улице Нийду в Юлейыэ в Пярну собралось очень много людей, которые ждали возможности попасть в новый магазин.
За четверть часа до открытия к магазину пришли около ста человек, и толпа неуклонно росла. Поскольку стояла жаркая погода, стоявшим в очереди предлагали воду.
Ожидавшая в начале очереди Нина Нестерова сказала, что живет рядом с магазином и приехала за 40 минут до открытия. «Мы ждали этот магазин 32 года», - сказала Нестерова, которая переехала в этот район в 1991 году.
А Лембит сказал, что живет неподалеку на улице Роху и пришел посмотреть, как выглядит новый магазин. «Теперь рядом с домом два магазина, можно выбирать, куда идти», - сказал он.
Ровно в полдень двери нового магазина открылись, и покупатели тут же бросились к полкам знакомиться с товарами. При этом в первые минуты самая большая толпа была у холодильника, где по скидке продавали охлажденное филе лосося.
Первую покупку в новом магазине Rimi сделала Лейда Тамме, у которой в корзине были арбуз и две бутылки уксуса. Тамме сказала, что пришла специально, чтобы купить уксус. «В ближайшие несколько дней будет возможность в более спокойно атмосфере познакомиться с магазином», - отметила она.
У Pärnu Postimees была возможность заглянуть в новый магазин Rimi за сутки до его открытия:
За день до открытия перед магазином еще можно было увидеть рабочих, которые на крыше крепили вывеску Rimi. В самом магазине было много шума и суеты. Работники усердно заполняли полки товарами.
Управляющий магазином Алар Бент рассказал, что для того, чтобы магазин открылся вовремя, сотрудники таллиннского Rimi пришли им на помощь и помогли разложить товар.
По словам специалиста по коммуникации Rimi Теэта Кольяла, расстановка товаров очень важна. «Здесь нет ничего случайного», - отметил он и добавил, что на полках есть схемы, чтобы сотрудники знали, где и как разместить продукты.
Хотя вчера на большинстве полок был товар, хлебные полки были совершенно пусты. Кольяла заверил, что они будут заполнены еще до открытия магазина. «Свежие продукты прибудут утром», - сказал он накануне.
Торговая площадь нового магазина Rimi около 1085 квадратных метров, в нем работает примерно 30 человек.
В здании также есть цветочный магазин, аптека, зоомагазин, магазин одежды Pepco и алкогольный магазин.