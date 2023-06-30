Плохи дела: доходы от продаж эстонских магазинов ощутимо снизились

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доходы от продаж снизились как у продовольственных магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.

«Наибольшее снижение показали магазины промтоваров, где по сравнению с маем прошлого года продажи снизились на 15%, доход от продаж предприятий, занимающихся розничной реализацией моторного топлива, снизился на 4%, а продуктовых магазинов – на 3%», - добавила Пихлак.

Среди промышленных товаров доход от продаж более всего (на 28%) сократился у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее.

Доход от продаж снизился на 16% в прочих неспециализированных магазинах с преобладанием промышленных товаров (так называемые универмаги), на 12% в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви, на 11% в магазинах подержанных товаров, киосках, рынках и в прямых продажах, на 11% в магазинах, реализующих товары по почте или через интернет, и на 10% в магазинах товаров для дома, бытовой техники, металлических изделий и строительных материалов. На 4% доход от продаж увеличился в аптеках и магазинах косметики.

По сравнению с апрелем доход от продаж у предприятий розничной торговли в мае вырос на 8%. Однако на основе сезонно и календарно скорректированных данных в сравнении с предыдущим месяцем продажи сократились на 1%.

За первые пять месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.