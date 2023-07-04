Беспилотники атаковали объекты вблизи московского аэропорта, которым пользуются власти

Несколько беспилотных летательных аппаратов утром во вторник атаковали объекты вблизи московского аэропорта «Внуково-3», который обслуживает правительственные рейсы.
В Минобороны России заявили об атаке сразу пятью беспилотниками объектов в Новой Москве, недалеко от резиденций высокопоставленных российских чиновников. В результате на несколько часов был закрыт правительственный аэродром «Внуково-3».
Российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что силам ПВО удалось сбить четыре из пяти БПЛА.
Подчиненные Шойгу, которые регулярно бьют ракетами по жилым кварталам в Украине, назвали произошедшее терроризмом. С аналогичным заявлением оперативно выступили в российском МИД.
Все беспилотники были самолетного типа. Сообщается, что один из них упал на военные объекты аэродрома Кубинка. Два беспилотника упали возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта «Внуково-3». Авиационные власти РФ были вынуждены перенаправить несколько рейсов на другие аэродромы около Москвы.
Это не первая атака российской столицы беспилотниками. 30 мая до Москвы долетели по меньшей мере 25 дронов, два из которых попали в жилые дома на окраинах российской столицы.
«Пускай ваши дома полыхают», - почти кричал в тот день в адрес военного руководства России главарь наемников ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
И в конце мая, и сегодня о пострадавших не сообщалось.
Накануне торжеств в честь дня победы, который в РФ широко отмечают 9 мая, беспилотники атаковали Кремль.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал причастность Киева к атаке, допуская, что не все дроны российской армии готовы атаковать Украину, но «хотят вернуться к своим создателям».
И до Сибири долетят. Армия Украины закупила новые ударные беспилотники
О появлении неизвестных летательных аппаратов в 2023 году сообщалось не только в регионах, которые расположены между Москвой и Украиной. В конце зимы экстренно перекрывалось небо над Санкт-Петербургом. Разведывательные дроны находили и на военных объектах соседнего с Эстонией Пскова.