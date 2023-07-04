Беспилотники атаковали объекты вблизи московского аэропорта, которым пользуются власти

В Минобороны России заявили об атаке сразу пятью беспилотниками объектов в Новой Москве, недалеко от резиденций высокопоставленных российских чиновников. В результате на несколько часов был закрыт правительственный аэродром «Внуково-3».

Российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что силам ПВО удалось сбить четыре из пяти БПЛА.

Подчиненные Шойгу, которые регулярно бьют ракетами по жилым кварталам в Украине, назвали произошедшее терроризмом. С аналогичным заявлением оперативно выступили в российском МИД.

Все беспилотники были самолетного типа. Сообщается, что один из них упал на военные объекты аэродрома Кубинка. Два беспилотника упали возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта «Внуково-3». Авиационные власти РФ были вынуждены перенаправить несколько рейсов на другие аэродромы около Москвы.

Это не первая атака российской столицы беспилотниками. 30 мая до Москвы долетели по меньшей мере 25 дронов, два из которых попали в жилые дома на окраинах российской столицы.



«Пускай ваши дома полыхают», - почти кричал в тот день в адрес военного руководства России главарь наемников ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.



И в конце мая, и сегодня о пострадавших не сообщалось.