Пригожин встретился с Путиным в Кремле

Как выяснилось, президент России Владимир Путин принял Евгения Пригожина в Кремле всего через пять дней после cобытий, которые ФСБ в конце июня квалифицировала как «вооруженный мятеж».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин лично встретился с Евгением Пригожиным после так называемого «марша справедливости», когда боевики ЧВК «Вагнер» не дошли 200 километров до Москвы из Ростова-на-Дону, уничтожив по пути несколько вертолетов и самолет российской армии.
«Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа. Подробности ее неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, что президент дал оценку действий компании в ходе СВО. А также дал свою оценку событий 24 июня», - заявил Песков в понедельник, 10 июля.
По словам путинского пресс-секретаря, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего боевого применения вагнеровцев.
«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше сражаться за родину», - сообщил Дмитрий Песков журналистам.
Сам Евгений Пригожин после мятежа 24 июня лишь дважды делал публичные заявления. В первом он объяснялся, почему поход его наемников на Москву был остановлен. Во втором комментарии, появившемся неделю назад, который, как теперь выясняется, был дан после встречи с Путиным, Пригожин пообещал «следующие победы на фронте», которые все интересующиеся увидят «в ближайшее время».
Уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина, которое ФСБ возбудила еще вечером 23 июня, было закрыто уже 27-го числа. Об убитых вагнеровцами военных летчиках чекисты в своем пресс-релизе не вспоминали.
В день похода вагнеровцев на Москву Путин в обращении к россиянам пообещал покарать мятежников. «Наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», - уверял россиян Владимир Путин 24 июня.
После этого стало известно, что Пригожину вернули 10 миллиардов рублей наличными, которые силовики изъяли во время обысков в офисах и жилище главаря наемников. Во время обысков следователи нашли в особняке бизнесмена в том числе фотографии с отрубленными головами, которые висят в позолоченных рамках.
О том, что целью так называемого мятежа Пригожина был именно прямой контакт с Путиным, ранее в большом интервью Rus.Postimees рассказал журналист-расследователь, один из главных разоблачителей шефа вагнеровцев Сергей Канев. Эксперт не сомневается, что войска Пригожина вернутся в Украину и не исключает, что они могут попытаться действовать с территории Беларуси, где якобы уже созданы полевые лагеря специально для ЧВК «Вагнер».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого бойцы Пригожина едва не поймали в Ростове-на-Дону во время мятежа, появился на публике через несколько дней после сенсационных событий. Он остается министром обороны России.
Его заместитель, начальник Генштаба российской армии и командующий группировкой войск в Украине Валерий Герасимов появился на публике только сегодня утром, 10 июля, за несколько часов до признаний Пескова, что Путин принял Пригожина в Кремле. Несмотря на сообщения западных СМИ, Герасимов остается в должности руководителя оккупационных войск.