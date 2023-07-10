Пригожин встретился с Путиным в Кремле

Пригожин сообщает о захвате штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина, которое ФСБ возбудила еще вечером 23 июня, было закрыто уже 27-го числа. Об убитых вагнеровцами военных летчиках чекисты в своем пресс-релизе не вспоминали.

В день похода вагнеровцев на Москву Путин в обращении к россиянам пообещал покарать мятежников. «Наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», - уверял россиян Владимир Путин 24 июня.

После этого стало известно, что Пригожину вернули 10 миллиардов рублей наличными, которые силовики изъяли во время обысков в офисах и жилище главаря наемников. Во время обысков следователи нашли в особняке бизнесмена в том числе фотографии с отрубленными головами, которые висят в позолоченных рамках.

О том, что целью так называемого мятежа Пригожина был именно прямой контакт с Путиным, ранее в большом интервью Rus.Postimees рассказал журналист-расследователь, один из главных разоблачителей шефа вагнеровцев Сергей Канев. Эксперт не сомневается, что войска Пригожина вернутся в Украину и не исключает, что они могут попытаться действовать с территории Беларуси, где якобы уже созданы полевые лагеря специально для ЧВК «Вагнер».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого бойцы Пригожина едва не поймали в Ростове-на-Дону во время мятежа, появился на публике через несколько дней после сенсационных событий. Он остается министром обороны России.

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу на военных учениях в Крыму в 2021 году. Фото: EPA/VADIM SAVITSKY