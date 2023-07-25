Карательный приход ⟩ РПЦ жестоко вычищает из своих рядов противников войны

Часто путь к репрессиям клириков со стороны государства лежит через решение «церковного суда»: при патриархе Кирилле в РПЦ сложилась фарисейская практика предварительного отречения от священнослужителя, предназначенного властью к закланию. Самым показательным примером такого рода было дело среднеуральского схиигумена Сергия (Романова), но и в церковном деле костромского священника Иоанна Бурдина прямо говорится, что «совершенные им действия могут быть в будущем квалифицированы как уголовное преступление». Андрей Кураев признавался в том, что решение патриарха отречься от него, своего бывшего фаворита, может быть связано с тем, что в патриархии узнали о планах властей в отношении Кураева. Чудом из этих шестеренок успел выскочить бывший клирик храма в московском районе Люблино о. Иоанн Коваль, недавно «лишенный сана» за молитву о мире в Украине, которой он заменил молитву о победе ВС РФ. Вселенский (Константинопольский) патриарх признал церковное наказание о. Иоанна лишенным канонических оснований, принял его под свой омофор, и теперь он служит в приходе в Анталье. А священнику Александру Домбровскому из Брянской области, которого также собрались лишать сана за антивоенные проповеди, вообще удалось бежать в Украину и присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины.