Послушника Сергея Кривоноса, торговавшего на одном из рынков Воронежа иконками, свечками и церковной литературой, Коминтерновский суд Воронежа 14 июля признал лицом, осуществившим «дискредитацию» ВС РФ. По ст. 20.3.3 КоАП РФ ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, на послушника одного из воронежских храмов Московского патриархата донесла куда следует бдительная гражданка Марина Соколова, которая подслушала, как Сергей говорил кому-то из покупателей, что российская армия «не должна больше убивать людей в Украине», а Путина «пора менять», пишет «Новая газета. Европа».
Карательный приход ⟩ РПЦ жестоко вычищает из своих рядов противников войны
Еще одна свидетельница по делу Раиса Григорьева утверждала, что послушник желал гибели российским солдатам, «якобы пришедшим на чужую землю». Сергей Кривонос заявил в суде, что его оклеветали.
Неопределенность и неотвратимость
По данным «ОВД-Инфо», в прошлом году российские суды рассмотрели более 6 тысяч дел по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Поскольку значительного спада репрессий за «дискредитацию» ВС РФ в России не наблюдается, можно предположить, что на сегодня число таких дел перевалило за 10 тысяч. Примерно в десять раз меньше уголовных дел по ст. 280.3, карающей за «повторную дискредитацию». Обе статьи - и административная, и уголовная - во всей красе демонстрируют пресловутый «принцип правовой неопределенности», который стал основополагающим для «законотворчества» эпохи позднего путинизма.
В обеих статьях признаки правонарушения/преступления сводятся к «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации». При этом определение таких неочевидных, но фундаментальных категорий, как «дискредитация», «интересы Российской Федерации», «международные мир и безопасность», «содействие в выполнении задач» возлагается на правоохранительные органы и суды, которые иногда заказывают экспертизы у состоящих на полном государственном обеспечении экспертов.
Принцип правовой неопределенности при широком применении этих статей породил океан абсурдных приговоров, когда, по решению российских судов, ВС РФ «дискредитируют» звездочки на листочке бумаги, случайные сочетания синего и желтого цветов, лозунг «Фашизм не пройдет»,
искажение начертания латинской буквы Z, отказ отождествить родину с анусом президента, шестая заповедь Моисеева или кавычки вокруг слова «спецоперация». Абсурд абсурдом, но наказания по ст. 208.3 суровы - до пяти лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах - до семи лет. А есть еще ч. 2 ст. 207.3 УК РФ - «распространение заведомо ложной информации» об использовании ВС РФ или «добровольческих формирований» за пределами РФ. Именно по ней был осужден на семь лет колонии депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов, назвавший «СВО» войной. Теперь «преступление» Горинова повторяют каждый день топ-пропагандисты Кремля на федеральных телеканалах, но им это можно, а депутат сидит. Принцип правовой неопределенности дополняется традиционно российской «избирательностью правосудия».
Среди религиозных лидеров страны не нашлось тех, кто решился бы напомнить о заповеди «Блаженны миротворцы» после 24 февраля 2022 года. По-церковнославянски эти слова еще поются во время литургии, но проповедь об антивоенном учении Христа запрещена: она подпадает под вышеуказанные статьи КоАП и УК РФ. Упоминать антивоенные заповеди можно лишь в оруэлловском дискурсе: «Мир - это война». Так поступает патриарх Кирилл, который уверяет, что гибель в «зоне СВО» является единственным гарантированным способом спасения души и попадания в рай. Но самому патриарху в рай рановато, он пока предпочитает благословлять на отправку туда других людей, более молодых.
«Альтернативные» исповедники
Вскоре после 24 февраля был арестован и отправлен в СИЗО, где и находится до сих пор, 54-летний иеромонах Иоанн (Курмояров), настоятель общины Русской православной церкви за границей (Синод митрополита Агафангела - РПЦЗ(А)) в Санкт-Петербурге. Правозащитное общество «Мемориал» признало его политзаключенным. Гнев властей вызвал его ролик на YouTube «Кто будет в аду, а кто в раю», где о. Иоанн, со ссылками на Евангелие и святых отцов, опровергает знаменитое «пророчество» Путина: «Мы попадем в рай».
Постепенно его дело разбухло, и сегодня следователи вменяют о. Иоанну уже 63 эпизода «преступной деятельности». Монаху-пацифисту грозит 15 лет лишения свободы, но в конце мая на заседании Калининского районного суда Санкт-Петербурга он заявил, что, скорее всего, умрет до окончания процесса, поскольку в заключении усилились хронические заболевания, а помощи ему практически не оказывают. Он содержится в максимально суровых условиях, так как поставлен в СИЗО на спецучет как «склонный к экстремизму и терроризму». После применения «специальных мер ведения следствия» о. Иоанн формально признал свою вину, но продолжает настаивать в суде: «Я отрицаю насилие как таковое».
Еще один российский иеромонах РПЦЗ(А) о. Никандр (Пинчук) из Верхотурья получил более мягкое наказание за свои посты во «ВКонтакте». Ему назначили штраф 100 тысяч рублей по ст. 280.3 УК РФ. Сотрудники Екатеринбургской епархии РПЦ и насельники Верхотурского монастыря этой же церкви снабдили следователя сканами давно удаленных антивоенных постов «раскольника», требуя судить его еще и за «оскорбление чувств верующих». О. Никандра спасла чиновничья лень: количество статей мало влияет на показатели отчетности верхотурских следователей, поэтому ограничились одним обвинением - не так хлопотно.
А вот 58-летнего монаха РПЦЗ(А) Илариона (Шатковского) из села Хохлово Белгородской области обвиняют по более тяжелой статье 205.2 («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). О его деле известно совсем немного - им занимается ФСБ, в основе обвинения лежат посты в соцсетях, а содержится монах в белгородском СИЗО № 3. У него назначенный государством адвокат, дело засекречено.
Наконец, последним на сегодня пострадавшим за свою верность Евангелию клириком «альтернативного» православия в России является 86-летний архиепископ одной из ветвей Русской зарубежной церкви Виктор (Пивоваров) из Славянска-на-Кубани. Первого марта он произнес антивоенную проповедь, которую записали зашедшие в его храм «соглядатаи». Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал архиепископа на 40 тысяч рублей, но он уверен, что это лишь начало гонений, ведь Виктор считает нынешнюю власть «антихристовой».
Остальные представители российского «альтернативного» (то есть не признающего РПЦ) православия находятся либо в слишком глубоком подполье, либо чересчур запуганы властями и травмированы многолетними гонениями, либо (чего тоже нельзя исключать) поддерживают действия властей под влиянием пропаганды. Их исповеднического голоса, увы, не слышно.
Как овцы среди волков
Волна административных дел против клириков «господствующей церкви» прошла в самом начале «СВО» - и практически заглохла. Дисциплина в корпорации Кирилла Гундяева почти идеальна - ВС РФ могут позавидовать. Показательной жертвой еще в начале марта прошлого года стал настоятель сельского храма под Костромой священник Иоанн Бурдин: в Прощеное воскресенье он призвал прихожан не оправдывать братоубийство, за что получил административный штраф и увольнение из прихода. Патриаршая система не оставила о. Иоанна в покое: ему заблокировали переезд в Болгарию (с уже согласованным переходом в Болгарскую православную церковь) и учинили «церковный суд», который обвинил его в «нарушении присяги» и признал достойным лишения сана.
Как раз в конце апреля соответствующую процедуру (в старину это называлось «расстрижение») патриарх Кирилл проделал над знаменитым московским протодиаконом Андреем Кураевым, оштрафованным в прошлом году за «дискредитацию». Коллега о. Андрея из Кирова, еще один диакон-расстрига Димитрий Баев, предусмотрительно покинул РФ в самом начале «СВО» и продолжает постить антивоенные призывы из-за границы. Он стал фигурантом заочного уголовного преследования и даже попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сыктывкарская епархия РПЦ отмежевалась от своего диакона Аркадия Фомина, когда он применил заповедь «Не убий» к действиям ВС РФ в Украине, но лишать его сана не стала (какое благородство!), ограничившись увольнением из штата. Диакона Сергия Щербака из Самарской области оштрафовали только за то, что в частной беседе с прихожанином по дороге из храма он произнес: «Всё можно решить и без боевых действий».
Достается и влиятельным мирянам: по делу о «дискредитации» оштрафован создатель популярной православной интернет-энциклопедии «Древо» Александр Иванов, который в первый же день «СВО», когда это еще не было криминализировано, вывесил на первой странице своего проекта баннер «Нет войне!» Благочестивая читательница написала донос на «провокационный антипатриотический лозунг», и никакие рассуждения о том, что «закон не имеет обратной силы», не помогли. Богослов Максим Калинин был уволен с преподавательской должности в Общецерковной аспирантуре и докторантуре РПЦ после того, как позволил себе напомнить, что христианство против военных решений споров между государствами.
Часто путь к репрессиям клириков со стороны государства лежит через решение «церковного суда»: при патриархе Кирилле в РПЦ сложилась фарисейская практика предварительного отречения от священнослужителя, предназначенного властью к закланию. Самым показательным примером такого рода было дело среднеуральского схиигумена Сергия (Романова), но и в церковном деле костромского священника Иоанна Бурдина прямо говорится, что «совершенные им действия могут быть в будущем квалифицированы как уголовное преступление». Андрей Кураев признавался в том, что решение патриарха отречься от него, своего бывшего фаворита, может быть связано с тем, что в патриархии узнали о планах властей в отношении Кураева. Чудом из этих шестеренок успел выскочить бывший клирик храма в московском районе Люблино о. Иоанн Коваль, недавно «лишенный сана» за молитву о мире в Украине, которой он заменил молитву о победе ВС РФ. Вселенский (Константинопольский) патриарх признал церковное наказание о. Иоанна лишенным канонических оснований, принял его под свой омофор, и теперь он служит в приходе в Анталье. А священнику Александру Домбровскому из Брянской области, которого также собрались лишать сана за антивоенные проповеди, вообще удалось бежать в Украину и присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины.
Парадоксальным образом за высказывания зарубежных клириков РПЦ, которых патриархия, а тем более репрессивная машина государства достать не могут, наказывают тех, кто остался в России. В январе нынешнего года Таганский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 500 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ» в интервью настоятеля Христорождественского собора в Мадриде протоиерея Андрея Кордочкина. По доносу пророссийских активистов из Испании самого о. Андрея патриарх незаконно, через голову правящего архиерея, запретил в служении за критику нового учения об автоматическом попадании в рай. «Солдат, совершивший военное преступление и не раскаявшийся, - заявил протоиерей, - больше похож на террориста, чем на христианского мученика». В «черном списке» патриархии находятся все 293 клирика, подписавших в конце февраля прошлого года очень аккуратное, верноподданническое заявление о том, что переговоры всегда предпочтительнее, чем ракетные удары. Самый титулованный подписант этого заявления — представитель патриарха Московского при патриархе Антиохийском игумен Арсений (Соколов) — сразу лишился своей должности, а священник из Казани Глеб Кривошеин был оштрафован судом за подпись под документом, которой заинтересовалось региональное управление ФСБ.
Белорусская межконфессиональная группа «Христианская визия» в сотрудничестве с проектами «Христиане против войны» и «Рождественская декларация» составила список клириков, монашествующих и мирян, подвергшихся наказаниям или преследованиям за свою антивоенную позицию в связи с «СВО». По данным на 5 июля, в списке значится всего 33 человека из РФ, двое из которых находятся в СИЗО. Думается, к списку можно смело добавить несколько сотен свидетелей Иеговы, вероучение которых включает абсолютный пацифизм, но многие ортодоксальные христиане отказывают верующим этой религии в принадлежности к христианству из-за того, что те не признают божественную природу Христа. Зато в список вошел Эдуард Чаров - основатель внеконфессиональной Христианской обители милосердия (богадельни) в селе Савиново Красноуфимского района Свердловской области. Через интернет он приглашал в обитель всех желающих скрыться от мобилизации, в чем власти усмотрели всё ту же «дискредитацию ВС РФ». В списке значатся трое баптистов (в том числе знаменитый депутат Семилукского районного совета Воронежской области Нина Беляева), две католички и один пятидесятник. Остальные - православные из РПЦ или «альтернативных» общин.
Фанатизм, с которым российская система реагирует на малейшие сомнения в «СВО», говорит о том, что это явление выходит далеко за рамки политики.
В путинской РФ произошла вспышка чисто религиозного, мистического культа, святыни которого («СВО», символ Z, Владимир Путин, смерть за родину) абсолютно неприкосновенны. Эта новая религия требует огромных человеческих жертв, лишений, страданий и не исключает скорой гибели человечества в термоядерном апокалипсисе, но не допускает никаких сомнений в истинности своих догматов, хотя они и не сформулированы внятно. Она обращается не к разуму, а к бессознательному, причем к его темным, агрессивным и патологическим сторонам. Принять такую религию в здравом уме, не впав в некое экстатическое состояние, невозможно. Говорят, что процесс принятия облегчает алкоголь, также легко оно дается людям с возрастной или социальной деменцией. Литургию для адептов этой религии заменяют пропагандистские программы по телевидению, а высшей формой посвящения, ведущего прямо в рай, является подписание контракта с ВС РФ.
Эта инфернальная религия кардинально противоположна христианству. Удивительно, что лишь единицы в РПЦ, обескровленной и обесчещенной десятилетиями раболепия перед безбожной властью и участия в криминальных схемах, ощущают и осознают это. Среди епископов - генералитета РПЦ — лишь три человека аккуратно дали понять, что не разделяют нового культа. Это митрополит Иларион (Алфеев), не вписавшийся, по его словам, в крутой поворот истории и отправленный в ссылку в Будапешт, Белгородский митрополит Иоанн (Попов), призывавший к мирным переговорам, и Рязанский митрополит Марк (Головков), отказавшийся освящать монумент российскому воину, превратившемуся в ангела. Иларион и Иоанн уже лишились своих синодальных постов, а Марка, скорее всего, накажут на Архиерейском совещании РПЦ 19 июля. Остальные архиереи приняли «образ и начертание» Z вместо креста, умирая на котором Христос простил всех своих врагов. Предстоятель РПЦ - похоже, без особенных колебаний — стал истовым пророком новой религии, которой посвящены все его проповеди последних 17 месяцев, и утратил христианскую идентичность.