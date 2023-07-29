«Пандемия приучила жителя Старого города к тишине, а ночные гуляки наверстывают упущенное»: громкая ночная жизнь снова беспокоит таллинцев

«Действительно, в Старом городе происходит много интересного. И местные жители, и туристы, особенно часто посещают Старый город летом. Но ночью люди все же должны спать дома. Независимо от того, живут ли они в Старом городе или в другом месте», - подчеркнул вице-мэр Таллинна Тийт Терик (Центристская партия).