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«Пандемия приучила жителя Старого города к тишине, а ночные гуляки наверстывают упущенное»: громкая ночная жизнь снова беспокоит таллинцев

Лоора-Элизабет Ломп
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Старый город.
Старый город. Фото: Sander Ilvest

В этом году значительно увеличилось количество обращений от жителей, обеспокоенных шумом, доносящимся из ночных заведений. Большинство жалоб поступает из Старого города и Пыхья-Таллинна. Единичные жалобы были в Кристийне и Ласнамяэ. 

«Действительно, в Старом городе происходит много интересного. И местные жители, и туристы, особенно часто посещают Старый город летом. Но ночью люди все же должны спать дома. Независимо от того, живут ли они в Старом городе или в другом месте», - подчеркнул вице-мэр Таллинна Тийт Терик (Центристская партия).

Руководитель отдела производства и областной работы Муниципальной полиции (МуПо) Крислин Пярт сказала, что именно в этом году МуПо уделяет таким вызовам больше внимания и более осознанно проверяет, насколько тщательно развлекательные учреждения соблюдают этот запрет.

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