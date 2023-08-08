Рынок недвижимости в июле: за такие квартиры покупатели готовы доплачивать

В июле в крупных городах наблюдался спад как по количеству завершенных сделок, так и по уровню цен, пишет аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Было ли это просто сезонным падением или далеко идущей тенденцией, мы увидим в ближайшие месяцы.
Мнения о дальнейшем развитии рынка недвижимости, как правило, расходятся. Все зависит от того, какие показатели брать за основу и по каким делать прогноз. С положительной стороны можно отметить снижение инфляции и также то, что значительного роста цен на энергоносители в зимние месяцы не предвидится. С отрицательной стороны наиболее важными аспектами являются плохое состояние экономики, высокие процентные ставки по кредитам и низкое доверие покупателей.
Учитывая эти факторы, можно прогнозировать, что в ближайшем будущем сохранится ситуация, подобная текущей: рынок функционирует и сделки совершаются, но процесс идет осторожнее и медленнее.
Большинство людей ищут квартиры в хорошем состоянии или с ремонтом, куда можно сразу заселиться или где объем необходимых работ невелик. С другой стороны, востребованы и более дешевые квартиры, нуждающиеся в ремонте.
Однако выяснилось, что, когда на продажу по хорошей цене выставляется расположенная в приличном доме квартира качеством выше среднего со стильным интерьером, заинтересованные лица появляются сразу же и часто даже переплачивают. Это показывает, что на рынке существует целевая группа покупателей, которые, так сказать, находятся в режиме ожидания хорошей квартиры на вторичном рынке.
По данным Земельного департамента, в июле в Эстонии было продано 1649 квартир, что на 15,6% меньше, чем в июне. Однако по сравнению с июлем прошлого года активность сделок снизилась на 24,1%, и такое снижение продаж характерно для эстонского рынка недвижимости уже более полугода.
Медианная цена квадратного метра квартиры, по всей Эстонии в среднем, в июле составляла 2120 евро. За месяц уровень цен упал на 5,5%, однако в течение года вырос на 1,9%.
В Таллинне в июле было продано 643 квартиры (в июне - 810), медианная цена квадратного метра которых составила 2921 евро. Если в течение месяца уровень цен снизился на 5,7%, то за год он вырос на 4,3 процента.
В Тарту, однако, новых собственников нашли 157 квартир (173 в июне), и медианная цена квадратного метра составила 2324 евро. За месяц уровень цен снизился на 4,2%, а за год вырос на 7,9%.
В Пярну в июле был заключен 51 договор купли-продажи квартир (в июле - 62), средняя цена квадратного метра которых составила 1557 евро. Если за месяц уровень цен упал на 21,5%, то за год он упал на 9,9%.
В Нарве в июле было продано 66 квартир (в июне - 68), в результате медианная цена квадратного метра составила 531 евро. Если за месяц уровень цен упал на 0,7%, то за год - на 1,3%.
Можно сделать вывод, что период двукратного ежегодного повышения цен на квартиры, который долгое время характеризовал наш рынок, сейчас закончился, а местами уже сменился спадом.