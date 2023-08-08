Рынок недвижимости в июле: за такие квартиры покупатели готовы доплачивать

Мнения о дальнейшем развитии рынка недвижимости, как правило, расходятся. Все зависит от того, какие показатели брать за основу и по каким делать прогноз. С положительной стороны можно отметить снижение инфляции и также то, что значительного роста цен на энергоносители в зимние месяцы не предвидится. С отрицательной стороны наиболее важными аспектами являются плохое состояние экономики, высокие процентные ставки по кредитам и низкое доверие покупателей.

Учитывая эти факторы, можно прогнозировать, что в ближайшем будущем сохранится ситуация, подобная текущей: рынок функционирует и сделки совершаются, но процесс идет осторожнее и медленнее.

Большинство людей ищут квартиры в хорошем состоянии или с ремонтом, куда можно сразу заселиться или где объем необходимых работ невелик. С другой стороны, востребованы и более дешевые квартиры, нуждающиеся в ремонте.

Однако выяснилось, что, когда на продажу по хорошей цене выставляется расположенная в приличном доме квартира качеством выше среднего со стильным интерьером, заинтересованные лица появляются сразу же и часто даже переплачивают. Это показывает, что на рынке существует целевая группа покупателей, которые, так сказать, находятся в режиме ожидания хорошей квартиры на вторичном рынке.