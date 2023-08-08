Шесть человек оказались на озере Саадъярв в беде из-за шторма

В 13.36 вышедшим у деревни Саадъярв на озеро на резиновой лодке понадобилась из-за сильного ветра помощь. Четырех человек спасатели вывезли на берег на катере и гидроцикле, а двоим помог местный житель на своей лодке, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Ни на одном из спасенных не было спасательного жилета. Спасатели объяснили им, что в сильный ветер на озеро не выходят на легких плавсредствах, потому что это очень опасно.