КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ С налогообложением банков не стоит спешить

В политике часто приходится выбирать между одним злом и другим. Первое зло - это, конечно, то, что огромные прибыли банков оскорбляют чувство справедливости людей.

Инфляция уменьшила доходы населения, поэтому на действующие в Эстонии банки, общая прибыль которых в этом году может составить 1,1 млрд евро, смотрят с удивлением и раздражением.

Чистый процентный доход банков за последние три года составил не менее 600 млн евро – рост был заметен. Прибыль появилась от того, как центральные банки подняли процентные ставки из-за высокой инфляции и банки получили от этого доход.

Верно и то, что во многих странах Европы на прибыль банков был наложен налог, связанный с доходом, полученным от повышенного процента. Так называемый налог солидарности для банков установлен, например, в Испании, Венгрии, Чехии и Литве.

Италия также недавно пыталась обложить прибыль банков по ставке 40 процентов, но этот план уже имел неприятные последствия для фондовых рынков, и итальянское правительство отказалось от своего первоначального плана.

Но Эстонии не обязательно делать все то, что делают в Европе. В любом случае, кредитные учреждения обязаны уплатить авансовый налог на прибыль. Текущий дополнительный налог может нанести удар по стабильности в банковском секторе.