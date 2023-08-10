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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ С налогообложением банков не стоит спешить

Postimees
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Банк LHV, Swedbank
Банк LHV, Swedbank Фото: Kollaaž
  • Эстония не обязательно должна делать все то, что делается в Европе
  • Банковский налог может сделать Эстонию непривлекательной для иностранных инвесторов
  • Эстония вышла из экономического кризиса при поддержке стабильности бюджета и резервов

С планом налогообложения банков в Эстонии не нужно спешить, потому что риски, связанные с налогообложением, здесь выше, чем в случае его отсутствия.

В политике часто приходится выбирать между одним злом и другим. Первое зло - это, конечно, то, что огромные прибыли банков оскорбляют чувство справедливости людей.

Инфляция уменьшила доходы населения, поэтому на действующие в Эстонии банки, общая прибыль которых в этом году может составить 1,1 млрд евро, смотрят с удивлением и раздражением.

Чистый процентный доход банков за последние три года составил не менее 600 млн евро – рост был заметен. Прибыль появилась от того, как центральные банки подняли процентные ставки из-за высокой инфляции и банки получили от этого доход.

Верно и то, что во многих странах Европы на прибыль банков был наложен налог, связанный с доходом, полученным от повышенного процента. Так называемый налог солидарности для банков установлен, например, в Испании, Венгрии, Чехии и Литве.

Италия также недавно пыталась обложить прибыль банков по ставке 40 процентов, но этот план уже имел неприятные последствия для фондовых рынков, и итальянское правительство отказалось от своего первоначального плана.

Но Эстонии не обязательно делать все то, что делают в Европе. В любом случае, кредитные учреждения обязаны уплатить авансовый налог на прибыль. Текущий дополнительный налог может нанести удар по стабильности в банковском секторе.

Однако основная проблема, связанная с налогообложением прибыли банков, заключается в том, что Эстония в некотором смысле является прифронтовой страной. Несмотря на то, что в Эстонии нет активных военных действий, многие западные компании и политики рассматривают Эстонию как зону военных действий.

Однако это означает еще большую осторожность при инвестировании в Эстонию, чем раньше. Эстония не виновата в нападении России на Украину, но наше положение рядом со страной-агрессором делает нас экономически более уязвимыми. Поэтому не кажется очень хорошей идеей подавать сигнал изнутри о том, что банки - а возможно и другие компании в будущем - не защищены от государственного вмешательств.

Руководитель налоговой службы юридической фирмы Sorainen Кайдо Кюннапас заявил, что «добавление банковского налога может сделать Эстонию непривлекательным и дорогим рынком для иностранных инвесторов, в который невыгодно вкладывать деньги. Деньги исчезают, исчезает и часть экономического развития».

Эстония вышла из экономического кризиса при поддержке стабильности бюджета и резервов. Зачем начинать менять этот подход сейчас?

Также следует надеяться, что вопрос о налогообложении банков не разорвет коалицию, поскольку внутренняя политическая нестабильность – это последнее, что сейчас нужно Эстонии. Но министр внутренних дел, социал-демократ Лаури Ляэнеметс, действительно предложил обложить налогом прибыль банков. Однако против этого плана выступает министр финансов Март Вырклаэв из Партии реформ, по словам которого, в настоящее время не планируется вводить внеочередной налог.

Также можно предположить, что огромные прибыли банков не долговечны. И где тогда взять деньги? Девизом Эстонии должен быть долгосрочный взгляд в будущее, а не краткосрочные перебежки по банкам.

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