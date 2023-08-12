Хорошая новость: жилищные кредиты все чаще погашают досрочно

Рост рынка жилищных кредитов в текущем году оказался более умеренным по сравнению с рекордным прошлым годом, однако интерес во втором квартале снова начал расти. С одной стороны, количество новых ходатайств о получении жилищного кредита уменьшилось на 15%, с другой – люди начали досрочно погашать свои кредиты на покупку недвижимости.
По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, сегодня люди очень тщательно взвешивают решение о взятии на себя новых обязательств, связанных с покупкой жилья, планируют финансы и сравнивают предложения различных банков.
«На фоне общего сокращения количества заявок на получение жилищных кредитов мы видим увеличение интереса к объектам недвижимости класса А с высокой энергоэффективностью.
Сегодня расходы на жилье одинаковой площади в разных зданиях могут различаться в несколько раз, что заставляет людей все больше обращать внимание на дома с более высокой энергоэффективностью и соответственно более низкими затратами.
Если доля "зеленых" жилищных кредитов составляла в первом квартале 12%, то во втором она уже выросла до 16%. Мы наблюдаем умеренный, но стабильный рост в этой области», – отметила Ватсель.
Тенденция – досрочное погашение кредитов
По словам Ватсель, основная тенденция на рынке жилищных кредитов – досрочное их погашение. «Это свидетельствует о все растущей финансовой грамотности людей, так как они обдумывают, как использовать свободные средства. Поскольку уровни процентных ставок сейчас высоки, для некоторых клиентов кажется разумным направить свободные средства на уменьшение или погашение текущего кредита, чтобы снизить свою задолженность», – отметила Ватсель.
Средний размер жилищного кредита в LHV остается стабильным. В первом полугодии средняя сумма кредита составляла 144 000 евро, а во втором квартале – 147 000 евро.
«Однако по сравнению с предыдущими годами увеличилась доля самофинансирования. Например, в текущем году она составляет 25% от стоимости сделки, тогда как еще год назад – 21%», – пояснила Ватсель.
Клиенты справляются с повышением еврибора
Согласно данным LHV, домохозяйства успешно справляются с ростом выплат по жилищным кредитам, вызванным повышением уровня Euribor, и количество должников не увеличилось. Это в значительной мере обусловлено тем, что уровень безработицы по-прежнему низкий, люди находят дополнительные источники дохода, а банки правильно оценивают риски.
«Были только отдельные случаи, когда люди сталкивались с финансовыми затруднениями, но в этих случаях положительным аспектом является своевременное обращение в банк. Важно сотрудничать со своим банком, чтобы найти разумное решение в сложной ситуации», – пояснила Ватсель, добавив, что у банков есть несколько вариантов помощи в таких ситуациях.
Повышение уровня Euribor привело к росту ставки по ипотечным кредитам, однако маржа банка снизилась до 1,9 процента. Маржа по «зеленым» ипотечным кредитам в первый год составляет 0 процентов.
По мнению Ватсель, быстрый рост уровня Euribor, скорее всего, позади, хотя Европейский центральный банк может продолжить повышение процентных ставок. «Мы достаточно близки к пику, и ожидаем стабилизацию ситуации в начале нового года. Желание людей покупать себе жилье не исчезает, просто предпочтения и возможности со временем меняются», – заключила Ватсель.