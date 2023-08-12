Хорошая новость: жилищные кредиты все чаще погашают досрочно

По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, сегодня люди очень тщательно взвешивают решение о взятии на себя новых обязательств, связанных с покупкой жилья, планируют финансы и сравнивают предложения различных банков.

«На фоне общего сокращения количества заявок на получение жилищных кредитов мы видим увеличение интереса к объектам недвижимости класса А с высокой энергоэффективностью.

Сегодня расходы на жилье одинаковой площади в разных зданиях могут различаться в несколько раз, что заставляет людей все больше обращать внимание на дома с более высокой энергоэффективностью и соответственно более низкими затратами.

Если доля "зеленых" жилищных кредитов составляла в первом квартале 12%, то во втором она уже выросла до 16%. Мы наблюдаем умеренный, но стабильный рост в этой области», – отметила Ватсель.

Тенденция – досрочное погашение кредитов

По словам Ватсель, основная тенденция на рынке жилищных кредитов – досрочное их погашение. «Это свидетельствует о все растущей финансовой грамотности людей, так как они обдумывают, как использовать свободные средства. Поскольку уровни процентных ставок сейчас высоки, для некоторых клиентов кажется разумным направить свободные средства на уменьшение или погашение текущего кредита, чтобы снизить свою задолженность», – отметила Ватсель.

Средний размер жилищного кредита в LHV остается стабильным. В первом полугодии средняя сумма кредита составляла 144 000 евро, а во втором квартале – 147 000 евро.