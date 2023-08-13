Не прошли мимо: в Таллинне люди заметили на остановке нуждающегося в помощи ребенка

Сегодня ночью полиция искала пропавшего накануне вечером 12-летнего мальчика. Ребенка в итоге удалось найти благодаря неравнодушным людям.
В субботу, 12 августа, в 23.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в восемь вечера 12-летний Даниэль ушел из своего дома в волости Харку в деревне Нааге и не вернулся домой. Раньше мальчик таким образом из дома не уходил, телефона у него с собой не было.
Полиция приступила к его поискам, были проверены места, куда он мог пойти.
Как рассказали в пресс-службе полиции, в итоге ребенка помогли найти неравнодушные люди. «Даниэль найден и с ним все хорошо. Бдительные люди заметили мальчика на автобусной остановке в центре Таллинна и сообщили о нем. Полицейский патруль доставил его домой», - уточнили в полиции.