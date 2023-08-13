Не прошли мимо: в Таллинне люди заметили на остановке нуждающегося в помощи ребенка

В субботу, 12 августа, в 23.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в восемь вечера 12-летний Даниэль ушел из своего дома в волости Харку в деревне Нааге и не вернулся домой. Раньше мальчик таким образом из дома не уходил, телефона у него с собой не было.

Полиция приступила к его поискам, были проверены места, куда он мог пойти.