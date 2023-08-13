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Не прошли мимо: в Таллинне люди заметили на остановке нуждающегося в помощи ребенка

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Сегодня ночью полиция искала пропавшего накануне вечером 12-летнего мальчика. Ребенка в итоге удалось найти благодаря неравнодушным людям.

В субботу, 12 августа, в 23.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в восемь вечера 12-летний Даниэль ушел из своего дома в волости Харку в деревне Нааге и не вернулся домой. Раньше мальчик таким образом из дома не уходил, телефона у него с собой не было.

Полиция приступила к его поискам, были проверены места, куда он мог пойти.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в итоге ребенка помогли найти неравнодушные люди. «Даниэль найден и с ним все хорошо. Бдительные люди заметили мальчика на автобусной остановке в центре Таллинна и сообщили о нем. Полицейский патруль доставил его домой», - уточнили в полиции.

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