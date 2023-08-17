Правительство приступит к обсуждению государственного бюджета: процесс будет сложным

«В начале недели придет экономический прогноз, и мы перейдем к рассмотрению конкретных пунктов по существу», - сказала Каллас на пресс-конференции правительства.

При этом она уточнила, что ключевым словом является экономия, и подавать дополнительные ходатайства никто не сможет. «Мы должны привести наши финансы в порядок», - подчеркнула Каллас, указав, что это означает поиск дополнительных возможностей экономии. Премьер-министр признала, что процесс будет сложным.

В начале июля ведомства представили Министерству финансов 120 предложений по экономии средств и более эффективной организации деятельности. Решения по госбюджету и бюджетной стратегии будут приняты на уровне правительства в сентябре.