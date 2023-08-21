Эстонская методистская церковь покидает головную организацию из-за разногласий по вопросам прав ЛГБТ

«Причина нашего выхода из Объединенной методистской церкви заключается в том, что мы уже некоторое время считаем, что ОМЦ в мировом масштабе идет по пути, который противоречит христианской доктрине, как мы ее понимаем, а также нарушает свои же церковные правила. Мы видим, что для нас больше невозможно быть частью всемирной Объединенной методистской церкви», - сказал ERR суперинтендант Эстонской методистской церкви Роберт Черенков.