Методистская церковь Эстонии вышла из состава Объединенной методистской церкви (ОМЦ), крупнейшей в мире организации методистских церквей, из-за несогласия с либеральным подходом головной организации к правам сексуальных меньшинств, пишет ERR.
Эстонская методистская церковь покидает головную организацию из-за разногласий по вопросам прав ЛГБТ
«Причина нашего выхода из Объединенной методистской церкви заключается в том, что мы уже некоторое время считаем, что ОМЦ в мировом масштабе идет по пути, который противоречит христианской доктрине, как мы ее понимаем, а также нарушает свои же церковные правила. Мы видим, что для нас больше невозможно быть частью всемирной Объединенной методистской церкви», - сказал ERR суперинтендант Эстонской методистской церкви Роберт Черенков.
Он подтвердил, что одной из главных причин ухода стали разногласия в вопросе прав ЛГБТ. «Безусловно, одной из наиболее заметных тенденций, наблюдаемых в Объединенной методистской церкви, является растущее стремление к принятию брака, а также рукоположения гомосексуалистов. Мы считаем, что это не соответствует Священному Писанию,», - заявил Черенков.