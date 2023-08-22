Из-за удара молнии внезапно начался пожар: пожилой женщине и ее сыну удалось спастись

Прибыв на место происшествия, патрульный охранник сообщил, что дом заполнен дымом. На окнах не было штор, поэтому охранник увидел, что в духовке пригорела еда. Пламени не было, в комнате никто не находился. Наконец, удалось связаться с владельцем, и он прибыл на место раньше спасателей. Оказалось, что в доме все же находился один мужчина – он спал, его разбудили и помогли выбраться из дома. Позже выяснилось, что в духовке загорелись бумага для выпечки и еда. Спасатели проветрили помещение, скорая помощь доставила находившегося в доме мужчину в больницу на осмотр, так как существовала опасность, что он надышался угарным газом.