Столкновение самолетов в Украине: что известно о погибших пилотах

Диапазон западного оружия, которое можно устанавливать на F-16, позволит перехватывать крылатые ракеты «на больших расстояниях прямо у наших границ вместо того, чтобы пытаться поймать их где-то в центральных районах Украины», говорил он в интервью Би-би-си.

«И вот, когда уже принято решение о поставках этих истребителей, Андрей полетел в свой последний полет… День Авиации Украины сегодня с горьким привкусом», — написал его друг Виталий Трубников.

«Ты лучший из лучших пилотов в истории украинской авиации. Твоя страсть, настойчивость и преданность делу сделали нашу мечту о F-16 возможной. Тебе совсем немножко не хватило времени, чтобы, как ты говорил, „наконец освоить новый тип“», - пишет его подруга Татьяна Шевчук.

С начала российского вторжения Военно-воздушные силы Украины понесли серьезные потери — хотя конкретные цифры никогда не называли. Несколько недель назад россияне обстреляли Прикарпатье. Тогда появились сведения, что целью обстрела были молодые украинские пилоты, которые проходят там обучение.

Украина недавно достигла договоренностей с западными партнерами о получении американских истребителей F-16. Киев долго просил предоставить ему эту технику и говорил, что именно она изменит ход войны.