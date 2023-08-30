Предприятия розничной торговли столкнулись с масштабным снижением дохода от продаж

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доходы от продаж в июле снизились как у продовольственных магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива. «Среди них троих доходы от продаж у магазинов промышленных товаров уменьшились более всего, т. е. на 11%. Продажи сократились во всех отраслях магазинов промышленных товаров», — добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж более всего (на 23%) снизился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Больше среднего, а именно на 15%, доход от продаж сократился также у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), и на 14% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь.

Доход от продаж как продовольственных магазинов, так и предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, по сравнению с июлем прошлого года уменьшился на 5%.

По сравнению с июнем доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле остался на том же уровне. На основе сезонно и календарно скорректированных данных в сравнении с предыдущим месяцем продажи остались на том же уровне.

За первые семь месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9%.



