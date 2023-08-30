Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Георгиевская ленточка на зеркале и поддельные права: иностранного водителя оштрафовали и не впустили в Эстонию

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пограничный пункт Лухамаа.
Пограничный пункт Лухамаа. Фото: Arved Breidaks

Во вторник, 29 августа, на погранпункте Лухамаа внимание пограничников привлек пытавшийся въехать в Эстонию автомобиль, на зеркале заднего вида которого была размещена георгиевская ленточка.

Поскольку публичная демонстрация символов, поддерживающих агрессию, в Эстонии запрещена, пограничники оштрафовали гражданина Молдовы, управлявшего автомобилем, на 160 евро.

В ходе проверки также выяснилось, что мужчина пытался въехать в Эстонию по поддельным водительским правам. За это нарушение ему пришлось заплатить штраф в 300 евро.

Поскольку у гражданина Молдовы не было законных оснований для въезда в Эстонию, он смог найти другого водителя и направился обратно в Россию.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх