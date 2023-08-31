Юрген Лиги: скандалы вокруг правительства Каи Каллас играют на руку Кремлю

«Если информацию о деловой активности супруги премьер-министра слил не Кремль, то это для них такой же пробел в возможностях, как и слабо работающая система ПВО. Но это стало серьезной темой для эстонского государства и народа, и произвести подобный всеохватывающий политический фурор было программной целью и работой Кремля на Западе вне зависимости от темы», - написал Лиги в социальных сетях.

По мнению Лиги, влияние России на Западе всегда сводилось главным образом к сеянию неопределенности, недоверия и ненависти в общественном мнении. «И каждый раз в надежде добиться создания на местах правительств и уступок по своему вкусу. И предлог здесь уже не важен: раньше поводом были вакцины, ограничения, "полицейское государство", цены на энергоносители, причем последнюю тему стали раскручивать за год до новой агрессии как неотъемлемую часть всего плана», - считает Лиги.

При этом, по его словам, инструментами влияния являются не встречи с политиками, а распространение идей, объединяющих общественное мнение. «EKRE, очевидно, не встречалась с Пригожиным, и они, возможно, не знали, что Кремль официально поставил на них крест. Просто они идеально соответствовали своему профилю, выпускали и продолжают выпускать такие же лозунги, пропагандируют и продвигают такую же социальную модель, как в России. Фотографии и видеозапись встреч с местными прокремлевскими хулиганами и взаимные клятвы в верности в Таллинне больше похожи на несчастный случай на производстве», - написал Лиги.