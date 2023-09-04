Видео ⟩ Руководитель языковой школы – учителям: просто начните учить эстонский!

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в это понедельник, речь пойдет о реформе образования, согласно которой уже с сентября 2024 года первые и четвертые классы школ с русским языком обучения полностью перейдут на эстонский. В студии собрались чиновники, эксперты, родители, учителя и директора школ.
Один из самых болезненных вопросов, смогут ли учителя к следующему учебному году не только сдать экзамен на категорию C1, но и начать преподавать свой предмет на эстонском. Основательница языковой школы Teel Tippu Рамила Ланстев призывает учителей не откладывать в долгий ящик, а заниматься языком и сертификацией уже сейчас.
«Пожалуйста, начните этот процесс. Пожалуйста, найдите человека, который определит ваш уровень, - говорит Рамила Лантсев. - Возможно, многим учителям и не нужно проходить целый курс - возможно, нужно просто немножко подготовиться к экзамену. Кому-то нужно просто немножко подтянуть терминологию. Все очень индивидуально. У государства сейчас есть несколько программ, которые поддерживают обучение учителей эстонскому языку. Пожалуйста, начните действовать. И все возможно!»
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Школьная реформа» уже в этот понедельник, 04.09, в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.