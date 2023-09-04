Видео ⟩ Руководитель языковой школы – учителям: просто начните учить эстонский!

Один из самых болезненных вопросов, смогут ли учителя к следующему учебному году не только сдать экзамен на категорию C1, но и начать преподавать свой предмет на эстонском. Основательница языковой школы Teel Tippu Рамила Ланстев призывает учителей не откладывать в долгий ящик, а заниматься языком и сертификацией уже сейчас.

«Пожалуйста, начните этот процесс. Пожалуйста, найдите человека, который определит ваш уровень, - говорит Рамила Лантсев. - Возможно, многим учителям и не нужно проходить целый курс - возможно, нужно просто немножко подготовиться к экзамену. Кому-то нужно просто немножко подтянуть терминологию. Все очень индивидуально. У государства сейчас есть несколько программ, которые поддерживают обучение учителей эстонскому языку. Пожалуйста, начните действовать. И все возможно!»